Shure SLX-D+: Professionelle digitale Funkstrecke

Mit dem Shure SLX-D+ stellt der US-amerikanische Hersteller auf der NAMM Show 2026 eine überarbeitete Version seiner digitalen Funkstrecke vor. Das System richtet sich vor allem an Anwender aus dem Live-Bereich und an Verleiher. Aufbau und Grundkonzept der Neuvorstellung orientieren sich an der bekannten SLX-D-Serie, die Plus-Variante ergänzt diese nun aber um Funktionen, die vor allem im professionellen Alltag relevant sind. Die Serien SLX-D+ und SLX-D bleiben dennoch miteinander kompatibel.

ANZEIGE

Shure SLX-D+: Mehr Frequenzspielraum

Eine zentrale Neuerung beim Shure SLX-D+ ist nämlich die deutlich vergrößerte Schaltbandbreite. In komplexen Funkumgebungen stehen dadurch gleich mehr nutzbare Frequenzen zur Verfügung, was nicht nur die Planung vereinfacht, sondern auch die Sicherheit während des Betriebs erhöht. Vorteilhaft ist hier besonders das automatisches Frequenzmanagement. Im praktischen Einsatz punktet das System außerdem durch die automatische digitale Rückkopplungsunterdrückung.

Erweiterte Fernsteuerung

Ergänzt wird das System durch die Funktion ShowLink Ease, die die Fernsteuerung der Sender über den Empfänger oder auch über die Shure Wireless Workbench und die dazugehörige App ermöglicht. Von dort aus können Einstellungen wie Eingangspegel, Mute, Frequenzwechsel oder auch der Status der Batterie per Fernüberwachung eingesehen und geändert werden können. Für sensible Einsatzbereiche steht hierfür auch eine integrierte Verschlüsselung zur Verfügung.

Mehr Infos zur neuen Serie sind direkt auf der Herstellerseite von Shure einsehbar.

ANZEIGE