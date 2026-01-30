NAMM 2026: Sire Marcus Miller F10 DX, E-Bässe

Bässe mit Boutique-Flair, aber günstiger

Zur NAMM Show 2026 wurde auch im Basssegment so einiges interessantes vorgestellt. Unter anderem auch die Sire Marcus Miller F10 DX Bässe. Den F10 DX gibt es in verschiedenen Varianten als Vier-, Fünf- oder Sechssaiter und sogar als Headless Modell.

Die Sire Marcus Miller F10 DX Modelle

Marcus Miller ist eine Legende der Bass-Welt, dessen Name seit Jahrzehnten für höchste musikalische Qualität und einen unverkennbaren Slap-Sound steht. Die Marcus Miller F10 DX Bass-Serie versteht sich als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Boutique-Instrumenten, die exklusive Optik mit kompromissloser Performance vereinen. Marcus Miller und Sire präsentieren hier ein Werkzeug für Profis, das trotz seiner edlen Ausstattung preislich am Boden bleibt.

Der Korpus der Sire Marcus Miller F10 DX besteht aus Sumpfesche und wird durch eine markante Decke aus Spalted Maple (gestockter Ahorn) veredelt. Das moderne Single-Cut-Design verzichtet auf ein Pickguard, um die natürliche Maserung sowie die passenden Tonabnehmer-Cover aus Holz vollständig zur Geltung zu bringen.

Die Sire Marcus Miller F10 DX bestechen mit einem durchgehenden Hals (Neck-Through), der aus fünf Streifen Ahorn und Mahagoni gefertigt wurde. Das Griffbrett aus Ebenholz verfügt über 24 Edelstahlbünde, einer 35-Zoll-Mensur (34″ bei der Viersaiter-Variante) sowie das bewährte Sire-Edgeless-Treatment mit abgerundeten Kanten für gesteigerten Spielkomfort.

Hardware-seitig kommt die solide Marcus Heavymass Custom Bridge zum Einsatz, die für ein straffes Low-End sorgt. Die gesamte Hardware ist in dezentem Satin-Schwarz gehalten.

Die aktive Elektronik basiert auf dem Marcus Heritage-3 HD System, das in Kombination mit den Marcus Custom H Revolution Humbuckern eine enorme Klangvielfalt bietet. Ein integrierter 3-Band-EQ mit wählbarer Mittenfrequenz erlaubt chirurgische Eingriffe in den Sound, während der zusätzliche Drei-Wege-Mini-Toggle zwischen verschiedenen Pickup-Voicings umschaltet.

Preis und Verfügbarkeit

Die Sire Marcus Miller F10 DX kommen inklusive Hardshell-Case und einem hölzernen Fingerrest. Die ersten Modelle gibt es bereits bei Thomann. Die Preise liegen zwischen 1.799,- Euro und 1.999,- Euro. Die Lieferzeit beträgt allerdings leider mehrere Monate.