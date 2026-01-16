Professionelles Interface mit MADI, Dante und USB

Mit dem SSL UMD192 bringt der britische Hersteller Solid State Logic ein neues USB-Audiointerface auf den Markt, das für den professionellen Broadcast- und Stage-Bereich konzipiert ist.

Solid Stage Logic SSL UMD192

Das SSL UMD192 Interface hat Solid State Logic in ein kompaktes Gehäuse gepackt, das eine halbe Rack-Breite benötigt. Bei 192 kHz kann es maximal 128 Kanäle verarbeiten, bei 96/48 kHz sind es insgesamt 192 Kanäle. Diese hohe Anzahl von Kanälen wird durch die Nutzung von MADI und Dante erreicht, die das UMD192 zusätzlich zu USB unterstützt. Unter macOS und Windows lässt sich das Interface nutzen und kann auf Wunsch auch als reiner Formatwandler zum Einsatz kommen.

Das UMD192 unterstützt bidirektionales Audio zwischen zwei beliebigen Formaten – MADI, Dante oder USB –, wobei das dritte Format einen Split-Feed empfangen kann. Damit eignet er sich ideal für die Überbrückung mehrerer MADI-verbundener Geräte in einem Dante-Netzwerk oder für die Aufnahme und Wiedergabe mit hoher Kanalanzahl über USB 3.0.

Auf der Netzwerkseite bietet der UMD192 vollständig interoperables Dante AoIP mit AES67- und ST 2110-Unterstützung (mit DDM) und einer niedrigen Dante-Latenz von bis zu 0,25 ms. Darüber hinaus bietet das UMD192 flexible Taktungsoptionen von MADI oder Dante und deckt Abtastraten von 44,1 bis 192 kHz ab.

Mit sechs MADI-BNC-Paaren kann das UMD192 auch im redundanten Modus konfiguriert werden, wodurch drei doppelt redundante MADI-Verbindungen für Broadcast- und Live-Workflows ermöglicht werden.

Obwohl das SSL UMD192 grundsätzlich für den Live-Bereich konzipiert wurde, sieht der Hersteller das Einsatzgebiet auch im Studio-Bereich.

Voraussichtlich ab Mitte Februar wird das SSL UMD192 im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 2.999,- Euro.

Die wichtigsten Features im Überblick: