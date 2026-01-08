ANZEIGE
NAMM 2026: Solid State Logic SSL autoSeries Bundle, Plug-ins

SSL-Sound plus KI-Analyse

8. Januar 2026

Solid State Logic SSL autoSeries Bundle Plugin am

Das Solid State Logic SSL autoSeries Bundle besteht aus drei separaten Plug-ins, die den analogen Charakter der legendären SSL 4000-Konsole mit der KI-gestützten Audioanalyse von Sonible kombinieren.

Solid State Logic SSL autoSeries Bundle

Das SSL autoSeries Bundle besteht aus autoBUS, autoDYN und autoEQ, die den jeweiligen Komponenten der SSL 4000-Konsole entsprechen. Durch die automatisch durchgeführten Prozesse erhalten Einsteiger eine Art Anleitung während des Mischens. Aber auch Profis können damit schneller arbeiten und erhalten dadurch mehr Zeit für den kreativen Teil.
Die Plug-ins werden auch separat angeboten.

autoBUS wurde nach dem Vorbild des legendären Bus-Kompressors der SSL 4000 G-Konsole entwickelt. Das Plug-in analysiert das eingehende Audiomaterial, präsentiert adaptive, profilbasierte und stilgerechte Einstellungen. Es liefert umgehend eine Mix-Bus- oder Subgruppenbearbeitung, die jedoch vollständig editierbar bleibt.

autoDYN und autoEQ orientieren sich an den Kompressor/Limiter und Gate/Expander bzw. dem Channel Strip des Kanalzugs der SSL 4000 E-Konsole. Sie arbeiten mit dem gleichen Konzept wie autoBUS und bieten nach der Analyse unterschiedliche Lösungen für die Bearbeitung des Audiomaterials an.

Das Solid State Logic SSL autoSeries Bundle kostet zur Einführung 99,- Euro, der reguläre Preis beträgt 149,- Euro. Die einzelnen Plug-ins werden zur Einführung für 49,- Euro angeboten, später kosten sie 99,- Euro.
14 Tage lang lauffähige Testversionen stehen zur Verfügung.

Links

  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Was hat man sich noch vor ein paar Jahren aufgeregt, als iZotope mit ihren Algorithmen in Ozone angefangen hat! Inzwischen findet man KI sogar in der einfachsten DAW-Version, wie Steinbergs bzw. Yamaha’s Omnivocal. Wobei erfahrungsgemäß Algorithmen und KI beim mischen und mastern deutlich mehr tolleriert wird als künstlicher Gesang oder gar komplette Songs, rein erstellt durch Prompts. Richtig so! Aber es wird sich zeigen wohin die Reise geht. Zum Produkt muss man sagen, dass der Einführungspreis relativ human ist für solch ein Bundle (vergleich bezüglich iZotope). Ein KI-Bundle für 99€ das einem die Mischung fast vollständig abnimmt? – So ändern sich die Zeiten oder wie der Freddy einst sang: […] „Brennend heißer Wüstensand, So schön, schön war die Zeit fern, so fern dem Heimatland. So schön, schön war die Zeit…“ […]

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

