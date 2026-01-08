NAMM 2026: Solid State Logic SSL autoSeries Bundle, Plug-ins

SSL-Sound plus KI-Analyse

Das Solid State Logic SSL autoSeries Bundle besteht aus drei separaten Plug-ins, die den analogen Charakter der legendären SSL 4000-Konsole mit der KI-gestützten Audioanalyse von Sonible kombinieren.

Solid State Logic SSL autoSeries Bundle

Das SSL autoSeries Bundle besteht aus autoBUS, autoDYN und autoEQ, die den jeweiligen Komponenten der SSL 4000-Konsole entsprechen. Durch die automatisch durchgeführten Prozesse erhalten Einsteiger eine Art Anleitung während des Mischens. Aber auch Profis können damit schneller arbeiten und erhalten dadurch mehr Zeit für den kreativen Teil.

Die Plug-ins werden auch separat angeboten.

autoBUS wurde nach dem Vorbild des legendären Bus-Kompressors der SSL 4000 G-Konsole entwickelt. Das Plug-in analysiert das eingehende Audiomaterial, präsentiert adaptive, profilbasierte und stilgerechte Einstellungen. Es liefert umgehend eine Mix-Bus- oder Subgruppenbearbeitung, die jedoch vollständig editierbar bleibt.

autoDYN und autoEQ orientieren sich an den Kompressor/Limiter und Gate/Expander bzw. dem Channel Strip des Kanalzugs der SSL 4000 E-Konsole. Sie arbeiten mit dem gleichen Konzept wie autoBUS und bieten nach der Analyse unterschiedliche Lösungen für die Bearbeitung des Audiomaterials an.

Das Solid State Logic SSL autoSeries Bundle kostet zur Einführung 99,- Euro, der reguläre Preis beträgt 149,- Euro. Die einzelnen Plug-ins werden zur Einführung für 49,- Euro angeboten, später kosten sie 99,- Euro.

14 Tage lang lauffähige Testversionen stehen zur Verfügung.