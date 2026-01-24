Sonarworks bietet Dolby Atmos Personalisierung

Sonarworks, der Entwickler von SoundID Reference und VoiceAI erweitert seine Produktpalette und stellt mit der SoundID Reference Tools App eine Software-Tool vor, das eine Dolby Atmos Personalisierung bietet.

SoundID Reference Tools App

In den letzten Jahren hat sich Sonarworks enorm weiterentwickelt. Die SoundID-Software findet sich mittlerweile in einer Vielzahl von Produkten wieder, u. a. hat das polnische Unternehmen Kooperationen mit Universal Audio, Audient oder ADAM Audio.

Nun hat man sich mit Dolby Atmos zusammengetan und die SoundID Reference Tools App entwickelt. Die neue mobile App, die in Kürze im iOS- und Android-App-Store erhältlich sein wird, ermöglicht die Erstellung eines personalisierten Dolby Atmos Kopfhörerprofils. Die Erstellung des Profils ist kostenlos.

Mit Hilfe der Kamera eines Smartphones erfasst die App Bilder vom Kopf, den Ohren und den Schultern des Nutzers und erstellt mithilfe der Dolby-Technologie eine personalisierte Profildatei, die mit den Dolby Atmos-Erstellungs-Tools kompatibel ist. Die von der mobilen App erstellte Datei kann in den Dolby Atmos Renderer oder eine kompatible DAW geladen werden.

Das Monitoring mit einem personalisierten Dolby Atmos Profil soll die räumliche und klangliche Genauigkeit von Dolby Atmos Kopfhörer-Mixes verbessern und so ein genaueres Monitoring-Erlebnis ermöglichen.

Die Unterstützung für die Dolby Atmos Personalisierung wird in Kürze in mehreren DAWs eingeführt, die „Dolby Atmos Creation Workflows“ unterstützen. Genauere Informationen gibt es dazu noch nicht.