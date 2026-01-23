ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: SSL ORIGIN EVO, Mischpult

Für viele ein Traum - die neue ORIGIN EVO Konsole

23. Januar 2026
solid state logic ssl origin evo

NAMM 2026: SSL ORIGIN EVO, Mischpult

Chandler und die Abbey Road Studios hatten vor der NAMM 2026 das neue REDD Mixing System vorgestellt (hier unsere News). Und auch Solid State Logic zeigt mit dem SSL ORIGIN EVO eine Weiterentwicklung seiner Konsole.

ANZEIGE

SSL ORIGIN EVO

SSL Origin EVO baut laut Hersteller auf den Grundlagen von Solid State Logic auf und soll das Erbe der legendären 4000er-Konsole fortführen, während gleichzeitig neue Hybrid-Funktionen und Workflows integriert werden. Dazu lässt ORIGIN die 4K-Tradition wieder aufleben.

NAMM 2026: SSL ORIGIN EVO, Mischpult

Ausgestattet ist die Konsole mit flexiblen PureDrive-Mikrofonvorverstärkern, einer Dynamiksektion der E-Serie und dem legendären „Black Knob” 242 EQ mit LP/HP-Filtern. Der Mix-Bus ist laut Entwickler mit einer hohen Aussteuerungsreserve ausgestattet, die in Kombination mit dem verbesserten Bus-Kompressor und den Routing-Funktionen für Mixe mit analoger Wärme und dem bekannten SSL-Glue und Punch sorgt.

Der erweiterte modulare Mittelteil des SSL ORIGIN EVO ist sowohl in einer 32- als auch in einer 16-Kanal-Version erhältlich. Die Konsole lässt sich nahtlos in einen UF8-DAW-Controller oder 19-Zoll-Prozessoren integrieren.

NAMM 2026: SSL ORIGIN EVO, Mischpult

Jeder Kanal von ORIGIN EVO ist mit einer an die 4000 E Serie angelehnte Dynamiksektion ausgestattet.  Jeder Kompressor verfügt über eine LINK-Funktion, die das Sidechain-Signal an die benachbarten Kanäle weiterleitet, sodass mehrere aufeinanderfolgende Kanäle miteinander verbunden werden können.

ANZEIGE

Der Dynamikbereich von ORIGIN EVO verfügt dazu über einen echten RMS-Sidechain-Detektor und eine vollständig diskrete Gain-Reduktionsstufe, die mit dem Class-A-VCA-Chip der Originalkonsole identisch ist. Mit flexiblen Reglern lässt sich die Soft-Knee-Kurve umgehen, ein schneller Attack aktivieren und zwischen logarithmischem und linearem Release wählen.

Weitere Informationen dazu findet ihr hier. Preislich geht es bei der 16-Kanal-Version bei ca. 50.000,- US-Dollar los, die 32er-Version wird rund 75.000,- US-Dollar kosten.

Die wichtigsten Features im Überblick (von SSL Website):

16- or 32-Channel In-Line Console

  • Upto 84 inputs at mixdown
  • Small + Large faders
  • 2 × Stereo Cue
  • 4 × Mono Buses
  • 16 Track Buses

E Series Dynamics Processing – EVOLVED

  • Compressor/Limiter + Expander/Gate
  • True RMS converter in the sidechain
  • Authentic Class-A VCA chip
  • Three distinct characters
  • Switch between classic and logarithmic release
  • Sidechain channel link
  • Upgrade ORIGIN to EVO spec channels

E Series EQ

  • Iconic ‘242’ Black Knob design
  • Developed in collaboration with Sir George Martin
  • Four-band parametric EQ
  • HF/LF bell/shelf switch
  • Dedicated HMF and LMF Q controls
  • IN/OUT for true circuit bypass

PureDrive Mic Pres

  • +70 dB of clean gain
  • Switch from ultra-clean to warm, driven tones
  • Discrete transistor design

SSL High-Pass + Low-Pass Filters

  • 18dB/octave high-pass filter
  • 12dB/octave low-pass filter
  • Path routing via SF/LF
  • Filter to dynamics sidechain
  • Flip Filter > EQ or EQ > Filter

Classic SSL Console, Latest Hybrid Workflows

  • 0 dB fader bypass
  • Direct channel outputs
  • Insert point on every path
  • Keep in the sweet spot:
    • Relocate the Stereo Groups and Centre Tile
    • Seamlessly integrate DAW control with UF8 or UF1
    • Add additional analogue processing
    • Movable meter bridge

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
pearl eroadshow edrums

Neues Einsteiger-Set von Pearl

NAMM 2026: Pearl eRoadShow, E-Drums

News
23.01.2026 |0
ART Pro VLA III kompressor

Siet über 20 Jahren erhältlich - jetzt kommt der VLA III

NAMM 2026: ART Pro VLA III, Kompressor

News
23.01.2026 |0

Jubiläums-Edition des Distressors

NAMM 2026: Empirical Labs EL8-XXX Anniversary Edition

News
23.01.2026 |0
hammond xk-7 xk-7d orgeln

Neue Hammond-Orgeln vorgestellt!

NAMM 2026: Hammond XK-7, XK-7D, Orgeln

News
23.01.2026 |1
Casio Sampler vs

Derzeit nur ein Prototyp

NAMM 2026: Casio Sampler gesichtet

News
23.01.2026 |13
NAMM 2026: AUDIX Novacore (Quelle: AUDIX)

Digitales Funk-Set von AUDIX

NAMM 2026: AUDIX Novacore

News
23.01.2026 |0
Kurzweil SP8 Stage Keyboard vs

Stagepiano mit VAST-Engine

NAMM 2026: Kurzweil SP8, Stage-Keyboard

News
23.01.2026 |1
T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay

Analoges Drum Delay

NAMM 2026: T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay, Effektgerät

News
23.01.2026 |1

Neue Farben, neues Bartion Modell und neue Lefties

NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

News
23.01.2026 |0
DWe V51 V71

Hybrid-Drums von Roland & DW

NAMM 2026: DWe V51, V71, E-Drums

News
23.01.2026 |0
NAMM 2026: Behringer XTM1-35 Funkmikrofon-Sets (Quelle: Behringer)

Drahtlose und günstige Mikrofonlösungen angekündigt

NAMM 2026: Behringer XTM1-35 Funkmikrofon-Sets

News
23.01.2026 |0
wes audio ngsumbox

Analoge Summierung mit digitalem Recall

NAMM 2026: WES Audio ngSumBox, analoger Summierer

News
23.01.2026 |0
Behringer D Mini Analog Synthesizer vs

Kommt der Mini-Minimoog doch noch?

NAMM 2026: Behringer D Mini, Analog Synthesizer

News
23.01.2026 |66
Behringer JN-80 Synthesizer vn

Erste Videos & Sound

NAMM 2026: Behringer JN-80, Synthesizer

News
23.01.2026 |17

volle Quad Cortex Power im Mini Format

NAMM 2026: Neural DSP Quad Cortex Mini, Modeling Amp

News
23.01.2026 |0
yamaha ead50 e-drummodul

Drummodul und Sensoreinheit - neues Hybrid-Drum-System

NAMM 2026: Yamaha EAD50, E-Drum-Modul

News
23.01.2026 |0
beyerdynamic headphone lab

Präzisiere den Sound deines beyerdynamic Kopfhörers

NAMM 2026: beyerdynamic Headphone Lab, Kopfhörer Software

News
22.01.2026 |0

Tierische Lautsprecher und Subwoofer

NAMM 2026: Telegrapher Raccoon, Panda, Hippo, Studiomonitore

News
22.01.2026 |8

Bass Update für den Fender Mustang Micro Pluss

NAMM 2026: Fender Mustang Micro Plus Update, Bass Expansion

News
22.01.2026 |0
NAMM 2026: Reloop PTB-2, portabler 2+1 DJ-Mixer

Ultrakompakter DJ-Mixer mit USB-C und Bluetooth

NAMM 2026: Reloop PTB-2, portabler 2+1 DJ-Mixer

News
22.01.2026 |0
RCF EVOX J9, J11 und JMIX9 Live (Quelle: RCF)

RCF erweitert die EVOX Serie um J9, J11 und JMIX9 Live

NAMM 2026: RCF EVOX J9, J11 und JMIX9 Live

News
22.01.2026 |0
lake people mc10 monitorcontroller

Monitorcontroller im mega kompakten Format

NAMM 2026: Lake People MC10, Monitorcontroller

News
22.01.2026 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X