Für viele ein Traum - die neue ORIGIN EVO Konsole

Chandler und die Abbey Road Studios hatten vor der NAMM 2026 das neue REDD Mixing System vorgestellt (hier unsere News). Und auch Solid State Logic zeigt mit dem SSL ORIGIN EVO eine Weiterentwicklung seiner Konsole.

ANZEIGE

SSL ORIGIN EVO

SSL Origin EVO baut laut Hersteller auf den Grundlagen von Solid State Logic auf und soll das Erbe der legendären 4000er-Konsole fortführen, während gleichzeitig neue Hybrid-Funktionen und Workflows integriert werden. Dazu lässt ORIGIN die 4K-Tradition wieder aufleben.

Ausgestattet ist die Konsole mit flexiblen PureDrive-Mikrofonvorverstärkern, einer Dynamiksektion der E-Serie und dem legendären „Black Knob” 242 EQ mit LP/HP-Filtern. Der Mix-Bus ist laut Entwickler mit einer hohen Aussteuerungsreserve ausgestattet, die in Kombination mit dem verbesserten Bus-Kompressor und den Routing-Funktionen für Mixe mit analoger Wärme und dem bekannten SSL-Glue und Punch sorgt.

Der erweiterte modulare Mittelteil des SSL ORIGIN EVO ist sowohl in einer 32- als auch in einer 16-Kanal-Version erhältlich. Die Konsole lässt sich nahtlos in einen UF8-DAW-Controller oder 19-Zoll-Prozessoren integrieren.

Jeder Kanal von ORIGIN EVO ist mit einer an die 4000 E Serie angelehnte Dynamiksektion ausgestattet. Jeder Kompressor verfügt über eine LINK-Funktion, die das Sidechain-Signal an die benachbarten Kanäle weiterleitet, sodass mehrere aufeinanderfolgende Kanäle miteinander verbunden werden können.

ANZEIGE

Der Dynamikbereich von ORIGIN EVO verfügt dazu über einen echten RMS-Sidechain-Detektor und eine vollständig diskrete Gain-Reduktionsstufe, die mit dem Class-A-VCA-Chip der Originalkonsole identisch ist. Mit flexiblen Reglern lässt sich die Soft-Knee-Kurve umgehen, ein schneller Attack aktivieren und zwischen logarithmischem und linearem Release wählen.

Weitere Informationen dazu findet ihr hier. Preislich geht es bei der 16-Kanal-Version bei ca. 50.000,- US-Dollar los, die 32er-Version wird rund 75.000,- US-Dollar kosten.

Die wichtigsten Features im Überblick (von SSL Website):

16- or 32-Channel In-Line Console Upto 84 inputs at mixdown

Small + Large faders

2 × Stereo Cue

4 × Mono Buses

16 Track Buses E Series Dynamics Processing – EVOLVED Compressor/Limiter + Expander/Gate

True RMS converter in the sidechain

Authentic Class-A VCA chip

Three distinct characters

Switch between classic and logarithmic release

Sidechain channel link

Upgrade ORIGIN to EVO spec channels E Series EQ Iconic ‘242’ Black Knob design

Developed in collaboration with Sir George Martin

Four-band parametric EQ

HF/LF bell/shelf switch

Dedicated HMF and LMF Q controls

IN/OUT for true circuit bypass

PureDrive Mic Pres +70 dB of clean gain

Switch from ultra-clean to warm, driven tones

Discrete transistor design SSL High-Pass + Low-Pass Filters 18dB/octave high-pass filter

12dB/octave low-pass filter

Path routing via SF/LF

Filter to dynamics sidechain

Flip Filter > EQ or EQ > Filter Classic SSL Console, Latest Hybrid Workflows 0 dB fader bypass

Direct channel outputs

Insert point on every path

Keep in the sweet spot: Relocate the Stereo Groups and Centre Tile Seamlessly integrate DAW control with UF8 or UF1 Add additional analogue processing Movable meter bridge

