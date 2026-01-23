Für viele ein Traum - die neue ORIGIN EVO Konsole
Chandler und die Abbey Road Studios hatten vor der NAMM 2026 das neue REDD Mixing System vorgestellt (hier unsere News). Und auch Solid State Logic zeigt mit dem SSL ORIGIN EVO eine Weiterentwicklung seiner Konsole.
SSL ORIGIN EVO
SSL Origin EVO baut laut Hersteller auf den Grundlagen von Solid State Logic auf und soll das Erbe der legendären 4000er-Konsole fortführen, während gleichzeitig neue Hybrid-Funktionen und Workflows integriert werden. Dazu lässt ORIGIN die 4K-Tradition wieder aufleben.
Ausgestattet ist die Konsole mit flexiblen PureDrive-Mikrofonvorverstärkern, einer Dynamiksektion der E-Serie und dem legendären „Black Knob” 242 EQ mit LP/HP-Filtern. Der Mix-Bus ist laut Entwickler mit einer hohen Aussteuerungsreserve ausgestattet, die in Kombination mit dem verbesserten Bus-Kompressor und den Routing-Funktionen für Mixe mit analoger Wärme und dem bekannten SSL-Glue und Punch sorgt.
Der erweiterte modulare Mittelteil des SSL ORIGIN EVO ist sowohl in einer 32- als auch in einer 16-Kanal-Version erhältlich. Die Konsole lässt sich nahtlos in einen UF8-DAW-Controller oder 19-Zoll-Prozessoren integrieren.
Jeder Kanal von ORIGIN EVO ist mit einer an die 4000 E Serie angelehnte Dynamiksektion ausgestattet. Jeder Kompressor verfügt über eine LINK-Funktion, die das Sidechain-Signal an die benachbarten Kanäle weiterleitet, sodass mehrere aufeinanderfolgende Kanäle miteinander verbunden werden können.
Der Dynamikbereich von ORIGIN EVO verfügt dazu über einen echten RMS-Sidechain-Detektor und eine vollständig diskrete Gain-Reduktionsstufe, die mit dem Class-A-VCA-Chip der Originalkonsole identisch ist. Mit flexiblen Reglern lässt sich die Soft-Knee-Kurve umgehen, ein schneller Attack aktivieren und zwischen logarithmischem und linearem Release wählen.
Weitere Informationen dazu findet ihr hier. Preislich geht es bei der 16-Kanal-Version bei ca. 50.000,- US-Dollar los, die 32er-Version wird rund 75.000,- US-Dollar kosten.
Die wichtigsten Features im Überblick (von SSL Website):
16- or 32-Channel In-Line Console
- Upto 84 inputs at mixdown
- Small + Large faders
- 2 × Stereo Cue
- 4 × Mono Buses
- 16 Track Buses
E Series Dynamics Processing – EVOLVED
- Compressor/Limiter + Expander/Gate
- True RMS converter in the sidechain
- Authentic Class-A VCA chip
- Three distinct characters
- Switch between classic and logarithmic release
- Sidechain channel link
- Upgrade ORIGIN to EVO spec channels
E Series EQ
- Iconic ‘242’ Black Knob design
- Developed in collaboration with Sir George Martin
- Four-band parametric EQ
- HF/LF bell/shelf switch
- Dedicated HMF and LMF Q controls
- IN/OUT for true circuit bypass
PureDrive Mic Pres
- +70 dB of clean gain
- Switch from ultra-clean to warm, driven tones
- Discrete transistor design
SSL High-Pass + Low-Pass Filters
- 18dB/octave high-pass filter
- 12dB/octave low-pass filter
- Path routing via SF/LF
- Filter to dynamics sidechain
- Flip Filter > EQ or EQ > Filter
Classic SSL Console, Latest Hybrid Workflows
- 0 dB fader bypass
- Direct channel outputs
- Insert point on every path
- Keep in the sweet spot:
- Relocate the Stereo Groups and Centre Tile
- Seamlessly integrate DAW control with UF8 or UF1
- Add additional analogue processing
- Movable meter bridge
