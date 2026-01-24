Die NAMM-Highlights für die Bühne

Die Neuheiten, die rund um die NAMM Show 2026 für den Stage-Bereich vorgestellt wurden, zeigen ganz klar, wohin sich moderne Live-Setups entwickeln. Im Mittelpunkt standen nämlich häufig Mobilität, kompakte Komplettlösungen und digitale Funktechnik. Wir haben uns die interessantesten Stage-Highlights der NAMM 2026 genauer angesehen und fassen euch die Highlights kurz zusammen.

Roland CUBE Street Mini – Stage-Highlights

Den Anfang macht der handliche Akku-Lautsprecher von Roland, der vor allem für mobile Einsätze gedacht ist. Das etwa zwei Kilogramm leichte System arbeitet mit 10 Watt Leistung und bietet zwei getrennte Kanäle für Mikrofon und Instrument. Mit Reverb, Delay und Echo sind hier einige interne Effekte verbaut, die beispielsweise für den Einsatz bei Straßenmusik sehr nützlich sein können. Außerdem ist das Streaming von Musik oder Playbacks per Bluetooth möglich und ein eingebauter Tuner erweitert den Funktionsumfang sinnvoll. Der interne Akku liefert bis zu sieben Stunden Laufzeit und wird über USB-C geladen.

QSC CB10 – Stage-Highlights

Der QSC CB10 zeigt, dass akkubetriebene Lautsprecher nicht nur für kleine Anwendungen gedacht sind, denn mit seiner 440 Watt starken Class-D-Endstufe erreicht er hohe Pegel und einen breiten Frequenzbereich. Ein integrierter Drei-Kanal-Mixer mit Kombi-Eingängen und das interne Bluetooth erleichtern den Einsatz ohne ein zusätzliches Mischpult. Über eine App lassen sich Equalizer, Presets und Delay recht komfortabel steuern und der wechselbare Akku ermöglicht Laufzeiten von bis zu stolzen 12 Stunden.

RCF EVOX J9, J11 und EVOX JMIX9 Live – Stage-Highlights

Eine Nummer größer wird es be den Neuvorstellungen von Lautsprechern mit den Säulen-PA-Systemen von RCF, die als 3-Wege-Technik ausgelegt sind. Vor allem dank der Kombination aus kompakter Bauform und kräftiger Basswiedergabe sind sie vielseitig einsetzbar. Mit dem EVOX JMIX9 Live kommt zusätzlich ein Modell mit integriertem Mischpult ins Programm des Herstellers. Eine Bluetooth-Anbindung, interne Effekte und einige DSP-Presets ermöglichen außerdem einen schnellen Einsatz ohne externes Equipment, weswegen die Systeme vor allem bestens für Solo-Künstler, DJs und kleinere Bands geeignet sind.

Proel DIGIPAD 8 – Stage-Highlights

Das DIGIPAD 8 ist Proels Ansatz für ein kompaktes und digitales Mischpult, das auch für mobile Einsätze geeignet sein soll. Mit acht Kanäle, motorisierten Fader und einem Touchdisplay soll es eine übersichtliche Bedienung ermöglichen. Es stehen vier Kombi-Eingänge für Mikrofone oder Line-Signale zur Verfügung, außerdem gibt es Stereo-Eingänge und symmetrische Ausgänge. Pro Kanal sind Equalizer, Kompressor und Gate integriert und es stehen interne Effekte bereit. Dank USB-Anschluss und Bluetooth eignet sich das Proel DIGIPAD 8 auch für hybride Live- und Streaming-Setups.

Warm Audio Retro 64 – Stage-Highlights

Mit dem Retro 64 bringt Warm Audio ein dynamisches Bühnenmikrofon mit klassischem Design aus dem Broadcast-Bereich auf den Markt. Die Nierencharakteristik und die betonten Mitten sollen für eine gute Sprachverständlichkeit sorgen, aber auch für Instrumente wie beispielsweise Gitarrenverstärker, Snares oder Toms ist das Mikrofon gut geeignet. Attraktiv ist das Warm Audio Retro 64 nicht nur wegen seinem Retro-Design, sondern auch wegen seinem recht günstigen Preis.

Shure SLX-D+ – Stage-Highlights

Die neue SLX-D+ Serie ist eine Art Weiterentwicklung der bisher bekannten digitalen Funkstrecken von Shure. Das System kommt mir automatischem Frequenzmanagement und einer digitalen Rückkopplungsunterdrückung, wodurch es die Betriebssicherheit auf der Bühne deutlich erhöht. Über eine zugehörige Software und App lassen sich wichtige Parameter wie etwa der Frequenzen, der Pegel und der Batteriestatus der Mikrofone und Bodypacks überwachen. Damit eignet sich die neue Shure SLX-D + Serie besonders für professionelle Live-Produktionen und Installationen.

Behringer XTM1-35 – Stage-Highlights

Die XTM1-35 Sets von Behringer setzen auf eine einfache, drahtlose und günstige Lösung für den Live-Alltag. Je nach Ausführung sind die Systeme mit einem oder zwei Mikrofonen erhältlich und der Fokus liegt klar auf einer unkomplizierter Einrichtung. Damit eignen sich die Sets vor allem für Einsteiger, Proberäume oder kleinere Veranstaltungen.

iConnectivity PLAYaudio2U – Stage-Highlights

Mit dem PLAYaudio2U bringt iConnectivity ein Audio- und MIDI-Interface auf die Bühne, das speziell für Live-Performance-Setups mit Backing Tracks konzipiert wurde. Das Gerät bietet nicht nur vier Mikrofon- und Line-Eingänge, sondern auch 24 symmetrischen XLR-Ausgänge. Besonders praktisch und für große Live-Produktionen relevant ist integrierte Redundanz-Failover-Funktion, die dafür sorgt, dass die Übertragung auch dann weiterläuft, wenn einer der beiden angeschlossenen Computer ausfallen sollte.

