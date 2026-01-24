ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Stage-Highlights

Die NAMM-Highlights für die Bühne

24. Januar 2026
Stage-Highlights der NAMM 2026.

NAMM 2026: Stage-Highlights

Die Neuheiten, die rund um die NAMM Show 2026 für den Stage-Bereich vorgestellt wurden, zeigen ganz klar, wohin sich moderne Live-Setups entwickeln. Im Mittelpunkt standen nämlich häufig Mobilität, kompakte Komplettlösungen und digitale Funktechnik. Wir haben uns die interessantesten Stage-Highlights der NAMM 2026 genauer angesehen und fassen euch die Highlights kurz zusammen.

ANZEIGE

Inhaltsverzeichnis

Roland CUBE Street Mini – Stage-Highlights

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

(Quelle: Roland)

Den Anfang macht der handliche Akku-Lautsprecher von Roland, der vor allem für mobile Einsätze gedacht ist. Das etwa zwei Kilogramm leichte System arbeitet mit 10 Watt Leistung und bietet zwei getrennte Kanäle für Mikrofon und Instrument. Mit Reverb, Delay und Echo sind hier einige interne Effekte verbaut, die beispielsweise für den Einsatz bei Straßenmusik sehr nützlich sein können. Außerdem ist das Streaming von Musik oder Playbacks per Bluetooth möglich und ein eingebauter Tuner erweitert den Funktionsumfang sinnvoll. Der interne Akku liefert bis zu sieben Stunden Laufzeit und wird über USB-C geladen.

Affiliate Links
Roland Cube Street Mini
Roland Cube Street Mini Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
195,00€ Thomann

Hier geht es zum News-Artikel des Roland CUBE Street Mini.

QSC CB10 – Stage-Highlights

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

(Quelle: QSC)

Der QSC CB10 zeigt, dass akkubetriebene Lautsprecher nicht nur für kleine Anwendungen gedacht sind, denn mit seiner 440 Watt starken Class-D-Endstufe erreicht er hohe Pegel und einen breiten Frequenzbereich. Ein integrierter Drei-Kanal-Mixer mit Kombi-Eingängen und das interne Bluetooth erleichtern den Einsatz ohne ein zusätzliches Mischpult. Über eine App lassen sich Equalizer, Presets und Delay recht komfortabel steuern und der wechselbare Akku ermöglicht Laufzeiten von bis zu stolzen 12 Stunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Affiliate Links
QSC CB10
QSC CB10 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
798,00€ Thomann

Hier geht es zum News-Artikel des QSC CB10.

ANZEIGE

RCF EVOX J9, J11 und EVOX JMIX9 Live – Stage-Highlights

RCF EVOX J9, J11 und JMIX9 Live (Quelle: RCF)

(Quelle: RCF)

Eine Nummer größer wird es be den Neuvorstellungen von Lautsprechern mit den Säulen-PA-Systemen von RCF, die als 3-Wege-Technik ausgelegt sind. Vor allem dank der Kombination aus kompakter Bauform und kräftiger Basswiedergabe sind sie vielseitig einsetzbar. Mit dem EVOX JMIX9 Live kommt zusätzlich ein Modell mit integriertem Mischpult ins Programm des Herstellers. Eine Bluetooth-Anbindung, interne Effekte und einige DSP-Presets ermöglichen außerdem einen schnellen Einsatz ohne externes Equipment, weswegen die Systeme vor allem bestens für Solo-Künstler, DJs und kleinere Bands geeignet sind.

Affiliate Links
RCF EVOX J9
RCF EVOX J9 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.345,00€ Thomann
Affiliate Links
RCF EVOX J11
RCF EVOX J11 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.745,00€ Thomann
Affiliate Links
RCF EVOX JMIX9
RCF EVOX JMIX9 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.745,00€ Thomann

Hier geht es zum News-Artikel der neuen EVOX-Reihe.

Proel DIGIPAD 8 – Stage-Highlights

Proel DIGIPAD 8

(Quelle: Proel)

Das DIGIPAD 8 ist Proels Ansatz für ein kompaktes und digitales Mischpult, das auch für mobile Einsätze geeignet sein soll. Mit acht Kanäle, motorisierten Fader und einem Touchdisplay soll es eine übersichtliche Bedienung ermöglichen. Es stehen vier Kombi-Eingänge für Mikrofone oder Line-Signale zur Verfügung, außerdem gibt es Stereo-Eingänge und symmetrische Ausgänge. Pro Kanal sind Equalizer, Kompressor und Gate integriert und es stehen interne Effekte bereit. Dank USB-Anschluss und Bluetooth eignet sich das Proel DIGIPAD 8 auch für hybride Live- und Streaming-Setups.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Affiliate Links
Proel Digipad 8
Proel Digipad 8 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann

Hier geht es zum News-Artikel des Proel DIGIPAD 8.

Warm Audio Retro 64 – Stage-Highlights

Warm Audio Retro 64 (Quelle: Warm Audio)

(Quelle: Warm Audio)

Mit dem Retro 64 bringt Warm Audio ein dynamisches Bühnenmikrofon mit klassischem Design aus dem Broadcast-Bereich auf den Markt. Die Nierencharakteristik und die betonten Mitten sollen für eine gute Sprachverständlichkeit sorgen, aber auch für Instrumente wie beispielsweise Gitarrenverstärker, Snares oder Toms ist das Mikrofon gut geeignet. Attraktiv ist das Warm Audio Retro 64 nicht nur wegen seinem Retro-Design, sondern auch wegen seinem recht günstigen Preis.

Affiliate Links
Warm Audio Retro 64
Warm Audio Retro 64 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
159,00€ Thomann

Hier geht es zum News-Artikel des Warm Audio Retro 64.

Shure SLX-D+ – Stage-Highlights

NAMM 2026: Shure SLX-D+ (Quelle: Shure)

(Quelle: Shure)

Die neue SLX-D+ Serie ist eine Art Weiterentwicklung der bisher bekannten digitalen Funkstrecken von Shure. Das System kommt mir automatischem Frequenzmanagement und einer digitalen Rückkopplungsunterdrückung, wodurch es die Betriebssicherheit auf der Bühne deutlich erhöht. Über eine zugehörige Software und App lassen sich wichtige Parameter wie etwa der Frequenzen, der Pegel und der Batteriestatus der Mikrofone und Bodypacks überwachen. Damit eignet sich die neue Shure SLX-D + Serie besonders für professionelle Live-Produktionen und Installationen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier geht es zum News-Artikel der Shure SLX-D+ Serie.

Behringer XTM1-35 – Stage-Highlights

NAMM 2026: Behringer XTM1-35 Funkmikrofon-Sets (Quelle: Behringer)

Die XTM1-35 Sets von Behringer setzen auf eine einfache, drahtlose und günstige Lösung für den Live-Alltag. Je nach Ausführung sind die Systeme mit einem oder zwei Mikrofonen erhältlich und der Fokus liegt klar auf einer unkomplizierter Einrichtung. Damit eignen sich die Sets vor allem für Einsteiger, Proberäume oder kleinere Veranstaltungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier geht es zum News-Artikel der Behringer XTM1-35 Serie.

iConnectivity PLAYaudio2U – Stage-Highlights

(Quelle: iConnectivity)

Mit dem PLAYaudio2U bringt iConnectivity ein Audio- und MIDI-Interface auf die Bühne, das speziell für Live-Performance-Setups mit Backing Tracks konzipiert wurde. Das Gerät bietet nicht nur vier Mikrofon- und Line-Eingänge, sondern auch 24 symmetrischen XLR-Ausgänge. Besonders praktisch und für große Live-Produktionen relevant ist integrierte Redundanz-Failover-Funktion, die dafür sorgt, dass die Übertragung auch dann weiterläuft, wenn einer der beiden angeschlossenen Computer ausfallen sollte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Affiliate Links
iConnectivity PlayAUDIO2U
iConnectivity PlayAUDIO2U Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.699,00€ Thomann

Hier geht es zum News-Artikel des iConnectivity PLAYaudio2U.

ANZEIGE
ANZEIGE
Affiliate Links
Roland Cube Street Mini
Roland Cube Street Mini Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
195,00€ Thomann
RCF EVOX J9
RCF EVOX J9 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.345,00€ Thomann
RCF EVOX J11
RCF EVOX J11 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.745,00€ Thomann
RCF EVOX JMIX9
RCF EVOX JMIX9 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.745,00€ Thomann
Proel Digipad 8
Proel Digipad 8 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann
Warm Audio Retro 64
Warm Audio Retro 64 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
159,00€ Thomann
iConnectivity PlayAUDIO2U
iConnectivity PlayAUDIO2U Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.699,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
NAMM 2026: Alle DJ-Neuheiten im Überblick

Neue DJ-Hardware auf der NAMM 2026 – unsere Highlights

NAMM 2026: DJ-Highlights

DJ
24.01.2026 |0

NAMM 2026 Highlights: Gitarren & Bass Neuheiten von Neural DSP, Boss, Blackstar & mehr

NAMM 2026: Bass- und Gitarren-Highlights

Guitar & Bass
24.01.2026 |0
NAMM 2026: Mojave MA-C

Studio-Klangqualität für die Bühne?

NAMM 2026: Mojave MA-C

News
24.01.2026 |0
aea fc2 preamp

Röhren-Preamp mit Hybrid-Design

NAMM 2026: AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

News
24.01.2026 |0
Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP

Ab Frühjahr 26: Drei neue Shure-Mikrofone

NAMM 2026: Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP, Studiomikrofone

News
24.01.2026 |0

Erweiterung der kostenlosen Browser-DAW

NAMM 2026: Audiotool Nexus, Browser-DAW

News
24.01.2026 |0

Ein kleiner Eindruck

NAMM 2026: Behringer JT-2, paraphoner Analog-Synthesizer

News
24.01.2026 |32
isovox pro gesangskabine mobil

Mobile Gesangskabine Deluxe

NAMM 2026: ISOVOX Pro, mobile Gesangskabine

News
24.01.2026 |0

Expression Pedal für das Darkglass Anagram

NAMM 2026: Darkglass Anagram Press, Expression Pedal

News
24.01.2026 |1
Behringer BMX Sampling Drum Machine proto

Ein kurzer Einblick

NAMM 2026: Behringer BMX, Sampling Drum Machine

News
24.01.2026 |37

Neuer einkanaliger Vollröhrenamp aus UK

NAMM 2026: Orange OR60, Gitarrenamp

News
24.01.2026 |0

Neue Blackstar Topteile mit passenden 1x12 Boxen

NAMM 2026: Blackstar TV-10 A und TV-10 B, Topteile und Boxen

News
24.01.2026 |0
dangerous music bax500

BAX EQ - jetzt auch als 500er-Modul

NAMM 2026: Dangerous Music BAX500, API500-Equalizer

News
24.01.2026 |0

ID:X Floorboard Units in drei verschiedenen Größen

NAMM 2026: Blackstar ID:X Floor, Multi-Effektpedal

News
24.01.2026 |0
sonarworks soundid Reference Tools App

Sonarworks bietet Dolby Atmos Personalisierung

NAMM 2026: SoundID Reference Tools App, Dolby Atmos Personalisierung

News
24.01.2026 |0
audeze lcd-5s kopfhörer

Premium-Kopfhörer von Audeze

NAMM 2026: Audeze LCD-5s, Kopfhörer

News
23.01.2026 |1
solid state logic ssl origin evo

Für viele ein Traum - die neue ORIGIN EVO Konsole

NAMM 2026: SSL ORIGIN EVO, Mischpult

News
23.01.2026 |0
pearl eroadshow edrums

Neues Einsteiger-Set von Pearl

NAMM 2026: Pearl eRoadShow, E-Drums

News
23.01.2026 |0
ART Pro VLA III kompressor

Siet über 20 Jahren erhältlich - jetzt kommt der VLA III

NAMM 2026: ART Pro VLA III, Kompressor

News
23.01.2026 |0

Jubiläums-Edition des Distressors

NAMM 2026: Empirical Labs EL8-XXX Anniversary Edition

News
23.01.2026 |0
hammond xk-7 xk-7d orgeln

Neue Hammond-Orgeln vorgestellt!

NAMM 2026: Hammond XK-7, XK-7D, Orgeln

News
23.01.2026 |1
Casio Sampler vs

Derzeit nur ein Prototyp

NAMM 2026: Casio Sampler gesichtet

News
23.01.2026 |16
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X