ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Steinberg Wavelab 13, Audio-Editor

WaveLab 13 erscheint am 22.01.

17. Januar 2026
steinberg wavelab 13 audio editor

NAMM 2026: Steinberg Wavelab 13, Audio-Editor

Steinberg Wavelab 13 steht in den Startlöchern. Auf der am 22.01.2026 startenden NAMM Show wird Steinberg die neue Version seines Audio-Editors erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.

ANZEIGE

Steinberg Wavelab 13

WaveLab 13 steht kurz vor der Veröffentlichung und bringt laut Steinberg einen komplett neuen Workflow für das Mastering von Musik in Dolby Atmos in euer Studio. Während in den Internetforen bereits heiß diskutiert wird, welche neue Features Steinberg Wavelab 13 bieten wird, hält sich Steinberg selbst mit Informationen komplett zurück.

So findet sich auf der unten verlinkten Website lediglich die Info:

ANZEIGE

„Unser guter Freund und mehrfach Grammy-ausgezeichneter Mastering-Engineer Michael Romanowski gibt auf der NAMM 2026 einen exklusiven ersten Einblick in den neuen Workflow.

Gemeinsam mit Dolby und Genelec präsentieren wir WaveLab 13 vom 22. bis 24. Januar täglich um 14 Uhr im Immersive Sound Showroom von Genelec – Stand-Nr. 15500, ACC North Level 1, Anaheim Convention Center. Sei dabei und erlebe die Zukunft des immersiven Masterings mit WaveLab 13.“

Bis Donnerstag müssen wir uns also noch gedulden. Spätestens dann werden wir diese News aber mit den neuen Features von Wavelab 13 updaten.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
viscount legend 70s mk2 test

Vintage-Piano mit Erweiterungs-Slots

NAMM 2026: Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

News
17.01.2026 |0
slate digital ml-2a

Mikro-Modeling - jetzt auch ein Kleinmembraner

NAMM 2026: Slate Digital ML-2A, Kleinmembran-Mikro mit Modeling

News
17.01.2026 |0

Shoegaze und Synthwave Fans aufgepasst!

NAMM 2026: Ibanez Layer Delayer, Delay Pedal

News
17.01.2026 |0
Stylophone Voice Sampler vs

Stimmen samplen & mit FX spielen

NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

News
16.01.2026 |18
yamaha urx22 urx44v audiointerfaces

URX22 bis URX44V - drei neue Interfaces erhältlich!

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

News
16.01.2026 |4
Waldorf Protein Wavetable Synthesizer vs

Update mit neuem Ring Mod & Pitch

NAMM 2026: Waldorf Protein OS 1.02, Wavetable-Synthesizer

News
16.01.2026 |204
korg liano live digitalpiano streaming

Liano goes Streaming

NAMM 2026: Korg Liano Live, Digitalpiano

News
16.01.2026 |1
d&b audiotechnik U-Serie (Bild: dbaudio.com)

Neue Serie von kompakten Punktquellen-Lautsprechern

NAMM 2026: d&b audiotechnik U-Serie

News
16.01.2026 |0
behringer flow 4v

Neuer Behringer Recorder

NAMM 2026: Behringer FLOW 4V, Field Recorder

News
16.01.2026 |7
nord electro 7

Neue Version des roten Stagepianos ist da!

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
16.01.2026 |7

AC15 HW, AC30 HW sowie VFZ-1 Fuzz und VTB-1 Treble Booster

NAMM 2026: Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

News
16.01.2026 |0
yamaha modx m synthesizer workstation vs

Voller ESP-Support & neue Effekte

NAMM 2026: Yamaha MODX M OS 3.0 & ESP

News
16.01.2026 |0
solid state logic ssl umd192

Professionelles Interface mit MADI, Dante und USB

NAMM 2026: Solid Stage Logic SSL UMD192, Audiointerface

News
16.01.2026 |0
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0

Der Dumble für's Pedalboard

NAMM 2026: DSM & Humboldt Dumblifier, Overdrive Pedal

News
16.01.2026 |0
fairchild 660 670

Comeback einer Recording-Legende

NAMM 2026: Fairchild 660, 670, Kompressor/Limiter

News
16.01.2026 |2
yamaha cc1 daw controller

DAW-Controller mit 100-mm-Motorfader

NAMM 2026: Yamaha CC1, DAW-Controller

News
16.01.2026 |1
Korg Kaoss Pad V Effekt vs

Dual Touch für Doppelmodulation

NAMM 2026: Korg Kaoss Pad V, Effektgerät

News
16.01.2026 |3
fender motion 16 32

Zwei DAW-Controller - nicht nur für die Fender DAW

NAMM 2026: Fender Motion 16, 32, DAW-Controller

News
15.01.2026 |1
Proel DIGIPAD 8

Kompaktes Digitalmischpult mit Motorfadern und Touch Display

NAMM 2026: Proel DIGIPAD 8

News
15.01.2026 |6
yamaha mgx12 mgx16v audio video mixer

Vier neue Pulte: Zwei Mal Audio, zwei Mal Video

NAMM 2026: Yamaha MGX12, MGX16, MGX12V, MGX16V, Multimedia-Mischpulte

News
15.01.2026 |1

Ein Metronom, auf das man ein Auge werfen sollte

NAMM 2026: Korg MetroClip, Metronom

News
15.01.2026 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X