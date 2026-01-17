WaveLab 13 erscheint am 22.01.

Steinberg Wavelab 13 steht in den Startlöchern. Auf der am 22.01.2026 startenden NAMM Show wird Steinberg die neue Version seines Audio-Editors erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.

Steinberg Wavelab 13

WaveLab 13 steht kurz vor der Veröffentlichung und bringt laut Steinberg einen komplett neuen Workflow für das Mastering von Musik in Dolby Atmos in euer Studio. Während in den Internetforen bereits heiß diskutiert wird, welche neue Features Steinberg Wavelab 13 bieten wird, hält sich Steinberg selbst mit Informationen komplett zurück.

So findet sich auf der unten verlinkten Website lediglich die Info:

„Unser guter Freund und mehrfach Grammy-ausgezeichneter Mastering-Engineer Michael Romanowski gibt auf der NAMM 2026 einen exklusiven ersten Einblick in den neuen Workflow. Gemeinsam mit Dolby und Genelec präsentieren wir WaveLab 13 vom 22. bis 24. Januar täglich um 14 Uhr im Immersive Sound Showroom von Genelec – Stand-Nr. 15500, ACC North Level 1, Anaheim Convention Center. Sei dabei und erlebe die Zukunft des immersiven Masterings mit WaveLab 13.“

Bis Donnerstag müssen wir uns also noch gedulden. Spätestens dann werden wir diese News aber mit den neuen Features von Wavelab 13 updaten.