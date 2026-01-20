ANZEIGE
NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

Neue Version des Stagepianos

20. Januar 2026
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Vor rund vier Jahren stellte Studiologic das Numa X Piano vor, nun folgt das Studiologic Numa X Piano GT SE  – mit auffälligem Metallic-Design und neuen Sounds.

Studiologic Numa X Piano GT SE

Der italienische Hersteller Studiologic bewirbt sein neues Stagepiano mit Worten: exklusive Materialien, erweiterter Speicher und die ebenfalls erweiterte Firmware 3.0 kommen beim Studiologic Numa X Piano GT SE zusammen!

Zunächst einmal hat das Gehäuse des Pianos ein Facelift erhalten. Eine Kombination aus Holz an den Seiten und ein glänzender metallic-farbener Korpus hat sich Studiologic für die neue Version des Numa X Piano ausgesucht.

Studiologic Numa X Piano GT SE

Intern werkelt die ebenfalls neue Sound Engine namens Studiologic TrS2 und der Speicher wurde auf 4 GB erweitert. Die Acoustic-Piano-Engine soll dank erweitertem Physical Modeling besser und vor allem realistischer klingen, hierfür stehen einige neue Parameter bereit. Auch die Klangerzeugung der E-Pianos wurde überarbeitet, wobei hier vor allem die Amp-Simulation von Studiologic zum Tragen kommt.

Studiologic Numa X Piano GT SE epiano

Komplett neu ist die virtuell analoge Synth-Engine, die eine breite Palette an Sounds bereit halten soll. Von klassischen bis hin zu komplexeren Sounds, von Lead-Sounds bis hin zu sich entwickelnden Klanglandschaften, soll Nutzern hier einiges geboten werde. Zur Editierung der Sounds bietet das Studiologic Numa X Piano GT SE eine grafische Benutzeroberfläche und spezielle Bedienelemente.

Studiologic Numa X Piano GT SE

Bei der Tastatur setzt Studiologic natürlich auf Fatar, schließlich ist Studiologic eine Untermarke des italienischen Tastaturspezialisten. Beim neuen Numa Piano kommt eine Fatar TP/400 Wood-Tastatur mit Holztasten zum Einsatz, die sogar Aftertouch bietet und aufgrund von hochauflösender Velocity-Daten ein präzises Spiel ermöglichen soll.

Verfügbarkeit und Preis sind bisher noch nicht bekannt, diese Informationen reichen wir im Laufe der NAMM 2026 gerne nach.

