Neue Version des Stagepianos

Vor rund vier Jahren stellte Studiologic das Numa X Piano vor, nun folgt das Studiologic Numa X Piano GT SE – mit auffälligem Metallic-Design und neuen Sounds.

Studiologic Numa X Piano GT SE

Der italienische Hersteller Studiologic bewirbt sein neues Stagepiano mit Worten: exklusive Materialien, erweiterter Speicher und die ebenfalls erweiterte Firmware 3.0 kommen beim Studiologic Numa X Piano GT SE zusammen!

Zunächst einmal hat das Gehäuse des Pianos ein Facelift erhalten. Eine Kombination aus Holz an den Seiten und ein glänzender metallic-farbener Korpus hat sich Studiologic für die neue Version des Numa X Piano ausgesucht.

Intern werkelt die ebenfalls neue Sound Engine namens Studiologic TrS2 und der Speicher wurde auf 4 GB erweitert. Die Acoustic-Piano-Engine soll dank erweitertem Physical Modeling besser und vor allem realistischer klingen, hierfür stehen einige neue Parameter bereit. Auch die Klangerzeugung der E-Pianos wurde überarbeitet, wobei hier vor allem die Amp-Simulation von Studiologic zum Tragen kommt.

Komplett neu ist die virtuell analoge Synth-Engine, die eine breite Palette an Sounds bereit halten soll. Von klassischen bis hin zu komplexeren Sounds, von Lead-Sounds bis hin zu sich entwickelnden Klanglandschaften, soll Nutzern hier einiges geboten werde. Zur Editierung der Sounds bietet das Studiologic Numa X Piano GT SE eine grafische Benutzeroberfläche und spezielle Bedienelemente.

Bei der Tastatur setzt Studiologic natürlich auf Fatar, schließlich ist Studiologic eine Untermarke des italienischen Tastaturspezialisten. Beim neuen Numa Piano kommt eine Fatar TP/400 Wood-Tastatur mit Holztasten zum Einsatz, die sogar Aftertouch bietet und aufgrund von hochauflösender Velocity-Daten ein präzises Spiel ermöglichen soll.

Verfügbarkeit und Preis sind bisher noch nicht bekannt, diese Informationen reichen wir im Laufe der NAMM 2026 gerne nach.