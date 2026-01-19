NAMM 2026: Stylophone On-The-Fly, Sequencer

Performance non-stop

Bei dem Performance-Sequencer Stylophone On-The-Fly ist der Name Programm. Jede Funktion kann ohne Verzögerung bei laufendem Betrieb ausgeführt werden. Dieser Sequencer will gespielt und nicht einfach nur programmiert werden. Das Gerät passt optisch und konzeptionell zu Stylophone CPM DS-2 Synthesizer und CPM DF-8 Filter.

Stylophone On-The-Fly – Performance-Sequencer

On-The-Fly kann mehr, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Es sind zwar nur acht Steps zu sehen, doch es lassen sich schnell Muster mit 16, 32 oder 64 Steps damit erzeugen, wenn bis zu acht Patterns verkettet werden. Im Loop-Modus können bis zu 1.024 Steps ausgezeichnet werden. Maximal 24 Patterns können intern gespeichert werden.

Alle Funktionen lassen sich in Echtzeit und ohne den Sequencer anhalten zu müssen eingeben und verändern, es gibt keinen Menüs. Die Laufrichtung kann zwischen Forward, Reverse und Bounce während des laufenden Betriebs gewechselt werden. Zusätzlich zu den Tonhöhen lassen sich Glide, Ratchets, Pausen, Skip, gebunden Noten und „kontrollierter“ Zufall in die Sequenzen einbauen.

Das Gerät ist Tastern, Regler und Drehschaltern für alle Funktionen ausgestattet, sodass hier ausgiebig getweakt werden kann. Für die Veränderung von Skalen und zur Transponierung lassen sich auch externe Geräte via CV oder MIDI verwenden. Fills lassen sich mit einem Tastern auslösen. Für die Sequenzen können Tempo, Swing, Lead/Lag Timing, Note Length und Gate Length eingestellt werden.

Der Sequencer besitzt einen gemeinsamen Ausgang für Gate-Signale sowie acht Einzelausgänge. Dazu kommen CV-Ausgang, Sync-I/O und MIDI-I/O. Die analogen Spannungen sind Eurorack-kompatibel und bei Bedarf lassen sich mehrere Einheiten koppeln.

Angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit des Stylophone On-The-Fly gibt es noch nicht. Interessenten können sich auf der Website des Herstellers in Kürze in eine Warteliste eintragen.