NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

Stimmen samplen & mit FX spielen

Mit dem Stylophone Voice wird ein handlicher, portabler Sampler der Pocket Range Series angekündigt, der mit dem für den Hersteller bekannten Stylus gespielt wird.

Stylophone Voice – Sampler mit Effekten

Voice ist in der Tat hauptsächlich zu Samplen von Stimmen gedacht, aber natürlich können über das eingebaute Mikrophon bzw. den Aux-Eingang auch alle möglichen Geräusche und Klänge aufgenommen werden. Das Gerät kann drei Samples gleichzeitig speichern und abspielen. Dazu kommt ein integriertes Drum-Kit.

Die einzelnen Samples lassen sich mit vier Effekten verfremden: Reverse, Slow, Robot und Repeat. Dazu kommen vier globale Effekte: Drive, Chorus, Delay und Reverb sowie vier Punch-in-Effekte: Spin, LP-Filter, HP-Filter und Wobble.

Die aufgenommenen Samples werden mit dem Stylus über Keyboard mit knapp zwei Oktaven gespielt, das zusätzlich transponiert werden kann. Voice verfügt auch über einen integrierten Sequencer mit vier Speicherplätzen, der über die analoge Sync-I/O synchronisiert werden kann.

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lautsprecher sowie einen Kopfhörer- und Audio-Ausgang. Außerdem gibt es einen USB-Port. Die Stromversorgung erfolgt über drei AA-Batterien.

Weitere Detailinformationen liegen noch nicht vor. Der Preis soll angeblich bei ca. 50,- US-Dollar liegen und das Gerät wird wohl erst im Sommer verfügbar sein. Interessenten können sich auf der Website des Herstellers in eine Warteliste eintragen.