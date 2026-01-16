NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

Stimmen samplen & mit FX spielen
Mit dem Stylophone Voice wird ein handlicher, portabler Sampler der Pocket Range Series angekündigt, der mit dem für den Hersteller bekannten Stylus gespielt wird.
Stylophone Voice – Sampler mit Effekten
Voice ist in der Tat hauptsächlich zu Samplen von Stimmen gedacht, aber natürlich können über das eingebaute Mikrophon bzw. den Aux-Eingang auch alle möglichen Geräusche und Klänge aufgenommen werden. Das Gerät kann drei Samples gleichzeitig speichern und abspielen. Dazu kommt ein integriertes Drum-Kit.
Die einzelnen Samples lassen sich mit vier Effekten verfremden: Reverse, Slow, Robot und Repeat. Dazu kommen vier globale Effekte: Drive, Chorus, Delay und Reverb sowie vier Punch-in-Effekte: Spin, LP-Filter, HP-Filter und Wobble.
Die aufgenommenen Samples werden mit dem Stylus über Keyboard mit knapp zwei Oktaven gespielt, das zusätzlich transponiert werden kann. Voice verfügt auch über einen integrierten Sequencer mit vier Speicherplätzen, der über die analoge Sync-I/O synchronisiert werden kann.
Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lautsprecher sowie einen Kopfhörer- und Audio-Ausgang. Außerdem gibt es einen USB-Port. Die Stromversorgung erfolgt über drei AA-Batterien.
Weitere Detailinformationen liegen noch nicht vor. Der Preis soll angeblich bei ca. 50,- US-Dollar liegen und das Gerät wird wohl erst im Sommer verfügbar sein. Interessenten können sich auf der Website des Herstellers in eine Warteliste eintragen.
Erste🙂
Sehr schönes niedliches Kästchen.
Das hole ich mir auf jeden Fall.
Ich denke, so gerade in Kombination mit den Monotron Delay,
daß da bestimmt tolle Sachen rauskommen, und da
ich mich gerne überraschen lasse, werde ich wohl da nicht enttäuscht sein.
Und der Preis stimmt auch
freundlichst netter Gruß🙂
Ja, ist es wirklich möglich, dass Stylophone-Geräte tatsächlich optisch größer und leistungsfähiger werden als die bisher bekannten Produkte? Fairerweise muss man allerdings sagen, dass jede DAW, und im Prinzip wohl auch jedes Smartphone, dies heute ebenfalls kann, wenn auch erst seit vergleichsweise kurzer Zeit. Umso erstaunlicher ist es, dass die Firma Sampletechnik in ein 50-Dollar-Gerät packt, was vor etwa 45 Jahren nur sündhaft teuren Geräten wie E-Mu oder Fairlight vorbehalten war. So ändern sich die Zeiten. Ich persönlich bleibe allerdings bei der Softwarelösung.
@Filterpad Auf der Parkbank oder im grünen, da fallen uns
bestimmt noch ein paar Sachen, ob nun brauchbar oder nicht, ein.
Als Mobil Spaß für mich gut.
Aber Du hast recht, Software schlägt das um Längen da.
Ich habe da schon wieder Kauf-mich Trigger, gut, das Verfügbarkeit
noch nicht sicher ist🙂
@Viertelnote Natur ist in der Tat eine gute Möglichkeit für die Verwendung und ein interessantes Einsatzgebiet. Ich bin schon mit dem Smartphone im Sommer raus und habe Grillenzirpen aufgenommen und in einen Song eingebaut.
@Filterpad Athmosphäre … um Ruhe zu erzeugen.
Geht das natürlich auch im Winter. Ich nehme zurzeit
mein Atmen bei Jogging auf. Kaltes Atmen klingt anders
als im Sommer…Frühjahr mußt noch etwas warten🙂
Sehr schön, wohin die Reise von Stylophone geht! Erst letztes Jahr die beiden Kracher Modular Analog Drone und Theremin – nun back to the Roots, aber als Sampler. Sehr cool.