ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

Stimmen samplen & mit FX spielen

16. Januar 2026

Stylophone Voice Sampler am

Mit dem Stylophone Voice wird ein handlicher, portabler Sampler der Pocket Range Series angekündigt, der mit dem für den Hersteller bekannten Stylus gespielt wird.

ANZEIGE

Stylophone Voice – Sampler mit Effekten

Voice ist in der Tat hauptsächlich zu Samplen von Stimmen gedacht, aber natürlich können über das eingebaute Mikrophon bzw. den Aux-Eingang auch alle möglichen Geräusche und Klänge aufgenommen werden. Das Gerät kann drei Samples gleichzeitig speichern und abspielen. Dazu kommt ein integriertes Drum-Kit.

Die einzelnen Samples lassen sich mit vier Effekten verfremden: Reverse, Slow, Robot und Repeat. Dazu kommen vier globale Effekte: Drive, Chorus, Delay und Reverb sowie vier Punch-in-Effekte: Spin, LP-Filter, HP-Filter und Wobble.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die aufgenommenen Samples werden mit dem Stylus über Keyboard mit knapp zwei Oktaven gespielt, das zusätzlich transponiert werden kann. Voice verfügt auch über einen integrierten Sequencer mit vier Speicherplätzen, der über die analoge Sync-I/O synchronisiert werden kann.

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lautsprecher sowie einen Kopfhörer- und Audio-Ausgang. Außerdem gibt es einen USB-Port. Die Stromversorgung erfolgt über drei AA-Batterien.

Weitere Detailinformationen liegen noch nicht vor. Der Preis soll angeblich bei ca. 50,- US-Dollar liegen und das Gerät wird wohl erst im Sommer verfügbar sein. Interessenten können sich auf der Website des Herstellers in eine Warteliste eintragen.

ANZEIGE

Preis

  • t.b.a.

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
yamaha urx22 urx44v audiointerfaces

URX22 bis URX44V - drei neue Interfaces erhältlich!

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

News
16.01.2026 |4
Waldorf Protein Wavetable Synthesizer vs

Update mit neuem Ring Mod & Pitch

NAMM 2026: Waldorf Protein OS 1.02, Wavetable-Synthesizer

News
16.01.2026 |199
korg liano live digitalpiano streaming

Liano goes Streaming

NAMM 2026: Korg Liano Live, Digitalpiano

News
16.01.2026 |0
d&b audiotechnik U-Serie (Bild: dbaudio.com)

Neue Serie von kompakten Punktquellen-Lautsprechern

NAMM 2026: d&b audiotechnik U-Serie

News
16.01.2026 |0
behringer flow 4v

Neuer Behringer Recorder

NAMM 2026: Behringer FLOW 4V, Field Recorder

News
16.01.2026 |4
nord electro 7

Neue Version des roten Stagepianos ist da!

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
16.01.2026 |6

AC15 HW, AC30 HW sowie VFZ-1 Fuzz und VTB-1 Treble Booster

NAMM 2026: Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

News
16.01.2026 |0
yamaha modx m synthesizer workstation vs

Voller ESP-Support & neue Effekte

NAMM 2026: Yamaha MODX M OS 3.0 & ESP

News
16.01.2026 |0
solid state logic ssl umd192

Professionelles Interface mit MADI, Dante und USB

NAMM 2026: Solid Stage Logic SSL UMD192, Audiointerface

News
16.01.2026 |0
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0

Der Dumble für's Pedalboard

NAMM 2026: DSM & Humboldt Dumblifier, Overdrive Pedal

News
16.01.2026 |0
fairchild 660 670

Comeback einer Recording-Legende

NAMM 2026: Fairchild 660, 670, Kompressor/Limiter

News
16.01.2026 |2
yamaha cc1 daw controller

DAW-Controller mit 100-mm-Motorfader

NAMM 2026: Yamaha CC1, DAW-Controller

News
16.01.2026 |1
Korg Kaoss Pad V Effekt vs

Dual Touch für Doppelmodulation

NAMM 2026: Korg Kaoss Pad V, Effektgerät

News
16.01.2026 |2
fender motion 16 32

Zwei DAW-Controller - nicht nur für die Fender DAW

NAMM 2026: Fender Motion 16, 32, DAW-Controller

News
15.01.2026 |1
Proel DIGIPAD 8

Kompaktes Digitalmischpult mit Motorfadern und Touch Display

NAMM 2026: Proel DIGIPAD 8

News
15.01.2026 |6
yamaha mgx12 mgx16v audio video mixer

Vier neue Pulte: Zwei Mal Audio, zwei Mal Video

NAMM 2026: Yamaha MGX12, MGX16, MGX12V, MGX16V, Multimedia-Mischpulte

News
15.01.2026 |1

Ein Metronom, auf das man ein Auge werfen sollte

NAMM 2026: Korg MetroClip, Metronom

News
15.01.2026 |3
celemony tonalic

Session-Musiker für eure Tracks

NAMM 2026: Celemony Tonalic, Musik-Software

News
15.01.2026 |2

Multi-Effekt Powerhouse zum unschlagbaren Preis

NAMM 2026: Boss GX-1 und GX-1B, Multi-Effekt Prozessor

News
15.01.2026 |2
korg microaudio 22

Kompakte Interfaces von Korg

NAMM 2026: Korg microAUDIO 22, 722, Audiointerfaces

News
15.01.2026 |3
fabfilter pro-c 3

Neues Kompressor Plug-in von FabFilter

NAMM 2026: FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

News
15.01.2026 |6
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Viertelnote AHU

    Erste🙂
    Sehr schönes niedliches Kästchen.
    Das hole ich mir auf jeden Fall.
    Ich denke, so gerade in Kombination mit den Monotron Delay,
    daß da bestimmt tolle Sachen rauskommen, und da
    ich mich gerne überraschen lasse, werde ich wohl da nicht enttäuscht sein.
    Und der Preis stimmt auch

    freundlichst netter Gruß🙂

  2. Profilbild
    Filterpad AHU

    Ja, ist es wirklich möglich, dass Stylophone-Geräte tatsächlich optisch größer und leistungsfähiger werden als die bisher bekannten Produkte? Fairerweise muss man allerdings sagen, dass jede DAW, und im Prinzip wohl auch jedes Smartphone, dies heute ebenfalls kann, wenn auch erst seit vergleichsweise kurzer Zeit. Umso erstaunlicher ist es, dass die Firma Sampletechnik in ein 50-Dollar-Gerät packt, was vor etwa 45 Jahren nur sündhaft teuren Geräten wie E-Mu oder Fairlight vorbehalten war. So ändern sich die Zeiten. Ich persönlich bleibe allerdings bei der Softwarelösung.

    • Profilbild
      Viertelnote AHU

      @Filterpad Auf der Parkbank oder im grünen, da fallen uns
      bestimmt noch ein paar Sachen, ob nun brauchbar oder nicht, ein.
      Als Mobil Spaß für mich gut.
      Aber Du hast recht, Software schlägt das um Längen da.
      Ich habe da schon wieder Kauf-mich Trigger, gut, das Verfügbarkeit
      noch nicht sicher ist🙂

      • Profilbild
        Filterpad AHU

        @Viertelnote Natur ist in der Tat eine gute Möglichkeit für die Verwendung und ein interessantes Einsatzgebiet. Ich bin schon mit dem Smartphone im Sommer raus und habe Grillenzirpen aufgenommen und in einen Song eingebaut.

        • Profilbild
          Viertelnote AHU

          @Filterpad Athmosphäre … um Ruhe zu erzeugen.
          Geht das natürlich auch im Winter. Ich nehme zurzeit
          mein Atmen bei Jogging auf. Kaltes Atmen klingt anders
          als im Sommer…Frühjahr mußt noch etwas warten🙂

      • Profilbild
        EleKKtro

        @Viertelnote Für die Parkbank oder anderswo mobil Samplen und Spaß haben? Ich empfehle die Investition von 6,99€ für die Yellofier-App. Oh yeah …. Tschick-eh-tschikaah!

  3. Profilbild
    EleKKtro

    Sehr schön, wohin die Reise von Stylophone geht! Erst letztes Jahr die beiden Kracher Modular Analog Drone und Theremin – nun back to the Roots, aber als Sampler. Sehr cool.

    4. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X