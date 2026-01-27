ANZEIGE
NAMM 2026: Synergy SYN-20IR Combo, Modularer Röhrenamp

Das Synergy Universum jetzt auch als Vollröhren Combo

27. Januar 2026
Synergy SYN-20IR Combo

Synergy SYN-20IR Combo

Mit dem Synergy SYN-20IR Combo erweitert der kalifornische Hersteller zur NAMM Show 2026 sein modulares Röhrenverstärker-Konzept um eine praxisnahe Combo-Version. Die Technik des bekannten SYN-20IR Lunchbox-Heads wurde vollständig übernommen und in ein kompaktes 1×12″-Combo-Format integriert.

Synergy SYN-20IR Combo
Synergy SYN-20IR Combo
1.649,00€

Der Synergy SYN-20IR Combo

Beim Synergy SYN-20IR Combo handelt es sich um einen vollröhrenbetriebenen Gitarrenverstärker mit 20 Watt Leistung. In der Endstufen arbeiten zwei EL84-Röhren, während der Verstärker intern drei Kanäle bereitstellt. Ein fest integrierter Clean-Kanal liefert amerikanisch geprägte Cleansounds. Ergänzt werden die anderen beiden Kanäle durch das gewählte zweikanalige Synergy-Preamp-Modul. Diese Module basieren auf originalgetreuen Schaltungen legendärer Amps wie z.B. Bogner, Friedman, Morgan, Tone King uvm.

Synergy SYN-20IR Combo Frontansicht

Im Fokus des Combo-Amps steht die Endstufenkontrolle. Mit dem Structure-Schalter lassen sich drei unterschiedliche Power-Amp-Voicings abrufen, die von ausgewogen und offen bis hin zu straff und modern reichen. Diese Einstellungen sind pro Kanal speicherbar und verändern nicht nur den Frequenzgang, sondern auch Ansprache und Kompression. Der Reactance-Regler greift tiefer als eine herkömmliche Presence und beeinflusst die Dynamik im oberen Mitten- und Höhenbereich.

Synergy SYN-20IR Combo - Bedienfeld

Bedienfeld mit Preamp-Slot

Für Direct-Recording und Live-Anwendungen ohne Mikrofonierung ist eine leistungsfähige IR-Engine integriert. Vier IRs stehen direkt am Gerät zur Verfügung und lassen sich pro Kanal zuweisen. Die digitale Sektion arbeitet laut Hersteller mit weniger als 1ms Latenz und kann bei Bedarf vollständig deaktiviert werden, wenn der Combo klassisch über den internen Celestion Vintage 30 genutzt wird.

Synergy SYN-20IR Combo - Rückseite mit Celestion Vintage 30

Rückseite mit Celestion Vintage 30

Durch MIDI-Steuerung stehen bis zu 128 Presets zur Verfügung. Zusätzlich verfügt der Amp über einen seriellen FX-Loop, einen symmetrischen XLR-Ausgang, Kopfhöreranschluss sowie USB-Anbindung für die Editor-Software.

Synergy SYN-20IR Head
Synergy SYN-20IR Head
Kundenbewertung:
(14)
1.190,00€

Preis und Verfügbarkeit

Der Synergy SYN-20IR Combo kostet bei Thomann 1.649,- Euro und ist direkt lieferbar.

Links

