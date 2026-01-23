Analoges Drum Delay

Die Studio-Effektgeräte aus der T-Rex Binson-Serie waren ja schon immer etwas Besonderes. Auf der NAMM Show stellt die Firma nun ein weiteres Gerät der Serie vor, das T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay.

T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay

Mit dem Desktop-Effektgerät T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay bietet der Hersteller ab sofort ein klassisches, analoges Drum-Echo-Delay an. Das Geräte verfügt über mehrere Wiedergabeköpfe, die rhythmische Wiederholungen erzeugen und dabei von kurzen Repeats bis hin zu komplexen Echos eine große Bandbreite an Effekten erzeugen können.

Zwar hat T-Rex das Effektgerät vorwiegend für den Einsatz auf Drum- und Percussion-Sounds konzipiert, natürlich lassen sich aber auch Synthesizer oder Gitarren dadurch schicken und so schöne Sounds erzeugen.

Dadurch, dass die Wiedergabeköpfe individuell im Stereobild positioniert werden können, lassen sich mit dem T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay schöne räumliche Effekte erzeugen. Dazu lässt sich alles in der Geschwindigkeit anpassen.

Anschlussseitig bietet das Effektgeräte symmetrische Ein- und Ausgänge (XLR/TRS-Combo-Eingänge, einzelne XLR- und TRS-Ausgänge), dazu gibt es einen separaten Instrummenteneingang. Über MIDI lässt sich das Drum Delay in bestehende Setups einbinden und steuern und über zwei Expression-Pedale lassen sich Speed und Feedback steuern.

Voraussichtlich ab Mitte Mai 2026 wird das Delay erhältlich sein. Ein Preis wird später bekannt gegeben.