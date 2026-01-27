ANZEIGE
NAMM 2026: T-Rex Roommate D’Luxe, Reverb Pedal

Die 3. Generation des Roommate bringt Shimmer und Expression-Steuerung

27. Januar 2026
T-Rex Roommate D'Luxe

Mit dem T-Rex RoomMate D’Luxe stellt die dänische Pedalschmiede die dritte Generation ihres röhrengetriebenen Reverb-Pedals vor. Der Klassiker wurde behutsam weiterentwickelt und bietet nun Shimmer, Stereobetrieb und einiges mehr.

T-Rex RoomMate D'luxe Reverb
Das T-Rex Roommate D’Luxe

Der RoomMate D’Luxe ist ein Reverb-Pedal mit röhrenbasierter Signalführung, das auf natürliche Räume und organisches Spielgefühl ausgelegt ist. Die integrierte Röhre sorgt für eine weiche Verdichtung und verleiht dem Hall eine lebendige, leicht gefärbte Struktur.

T-Rex Roommate D'Luxe Frontansicht

Frontseite

Acht Algorithmen bilden unterschiedliche Raumtypen ab, darunter Room-, Plate-, Spring- und Hall-Reverbs. Der Federhall orientiert sich klanglich klar an klassischen Amp-Spring-Tanks und liefert einen ausgeprägt vintage-orientierten Charakter.

Als wesentliches neues Feature kommt ein Shimmer-Reverb hinzu, der dem Hall eine zusätzliche, schwebende Oberton-Ebene verleiht. Besonders interessant ist die Möglichkeit, diesen Shimmer-Anteil über ein angeschlossenes Expression-Pedal zu steuern. So kann der Effekt während des Spiels langsam eingeblendet oder dynamisch verändert werden, was vor allem für atmosphärische Parts neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet.

T-Rex Roommate D'Luxe Rückseite

Rückseite

Die einstellbaren Parameter umfassen neben den Reverb-Algorithmen Input Gain, Decay, Reverb, Volume, Tone und Optional. Damit lassen sich Halllänge, Klangfarbe und Intensität des Effekts von kurzen, engen Räumen bis hin zu weit ausladenden, offenen Hallfahnen musikalisch formen.

Neben den Stereo Input- und Output-Buchsen verfügt das RoomMate D’Luxe über einen Expression-Pedal-Eingang speziell für den Shimmer-Modus. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC, wobei ein passendes Netzteil zum Lieferumfang gehört.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das T-Rex Roommate D’Luxe kostet bei Thomann 299,- Euro und ist sofort lieferbar.

Links

T-Rex RoomMate D'luxe Reverb
