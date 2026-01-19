NAMM 2026: Victory Amplification MKX Lunchbox Head, Gitarrenamp

Kompaktes Flaggschiff im Lunchbox Format

Mit dem Victory Amplification MKX Lunchbox Head präsentiert die britische Marke um Martin Kidd die neueste und bislang ambitionierteste Ausbaustufe ihrer kompakten Röhren-Topteile. Der Amp überträgt das klangliche Konzept des gefeierten MK Overdrive in ein deutlich transportableres und praxisorientiertes Format.

Der Victory Amplification MKX Lunchbox Head

Martin Kidd hat mit dem MK Clean und dem MK Overdrive zwei nach absolut kompromisslosem Ansatz konzipierte High-End Verstärker entwickelt. Diese Amps, bestehend aus den besten Bauteilen, haben natürlich auch ihren Preis und liegen jenseits der 5.000 Euro-Marke. Nun bekommen wir mit dem MKX Lunchbox Head eine Version mit der gleichen DNA, allerdings im kompakten Lunchbox Format und zu einem bezahlbaren Preis!

Der Victory Amplification MKX Lunchbox Head ist ein Vollröhren-Topteil mit 50 Watt Leistung, schaltbar auf 9 Watt, und bietet drei Kanäle: Clean, OD1 und OD2. Klanglich deckt der Amp ein breites Spektrum von brillanten Clean-Sounds bis hin zu modernem High-Gain ab. Bestückt ist er dafür mit drei ECC83 in der Vorstufe und zwei EL34 in der Endstufe.

Der Clean-Kanal verfügt dabei über eine eigene Klangregelung sowie Gain- und Level-Regler und reicht von glasklaren Sounds bis hin zu leichtem Edge-of-Breakup. OD1 liefert den klassischen Victory-Crunch ab und bietet zwei Gain-Modi. OD2 ist für Lead- und High-Gain-Sounds ausgelegt und teilt sich den EQ und Level mit OD1, verfügt aber über einen eigenen Gain-Regler.

Zwei Master-Volumes erlauben Lautstärkewechsel oder Boosts auf allen Kanälen und sind per Fußschalter abrufbar. Ebenfalls fußschaltbar ist das Dual-Reverb-System: Reverb I orientiert sich an klassischen Federhall-Sounds, während Reverb II ein moderneres, weitreichendes Ambient-Reverb liefert. Beide Halltypen bieten jeweils separate Level- und Decay-Regler.

Auf der Rückseite finden sich Presence- und Resonance-Regler zur Feinabstimmung der Endstufe, ein serieller FX-Loop, Bias-Messpunkte sowie Lautsprecherausgänge für 4, 8 und 16 Ohm. Der High/Low-Output-Schalter verändert nicht nur die Lautstärke, sondern auch das Spielgefühl des Amps. Zwei Fußschalter sowie eine gepolsterte Transporttasche gehören zum Lieferumfang.

Preis und Verfügbarkeit

Der Victory Amplification MKX Lunchbox Head hat zwar momentan bei Thomann eine Lieferzeit von einigen Wochen, kostet aber nur 1659,- Euro. Das passende Cabinet ist sofort lieferbar und kostet 399,- Euro.