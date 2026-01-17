ANZEIGE
NAMM 2026: Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

Vintage-Piano mit Erweiterungs-Slots

17. Januar 2026
viscount legend 70s mk2 test

Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

Vor sechs Jahren stellte der italienische Hersteller Viscount sein modulares Stagepiano Legend 70s Piano vor, dieses Jahr wird der Nachfolger, das Viscount Legend 70s Mk2, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Darüber hinaus bietet der Hersteller dafür ein neues FM- und ein neues Piano-Modul an.

Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich beim Viscount Legend 70s Mk2 um ein modulares Stagepiano. Version 1 davon haben wir bereits für euch getestet, den Testbericht findet ihr hier.

Allzu viel ist über die zweite Generation des Legend 70s noch nicht bekannt. Im Laufe der Woche werden wir aber sicherlich weitere Informationen dazu bekommen. Auf der Website des Herstellers werden als Highlights der neuen Version u. a. die Premium-Konstruktion aus Holz sowie neue Drehknöpfe aus Aluminium aufgeführt.

Auch bei der Tastatur gibt es Änderungen. So hat die große 88-Tasten-Version eine neue Holztastatur spendiert bekommen, während die Compact-Version des Mk2-Modells mit einer Fatar TP/110-Tastatur ausgestattet ist.

NAMM 2026: Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

Auch im Inneren haben die Entwickler ein paar Updates vorgenommen. So kommt u. a. ein neuer EPROM-Chip zum Einsatz, der den Programmspeicher erweitert und das Viscount Legend 70s Mk2 verfügt über zwei DSP-Kerne, so dass ab sofort eine größere Rechenleistung zur Verfügung steht. Diese werden vor allem für die neuen Module benötigt.

Viscount Piano Modul

Zu den zwei neuen Modulen gehört zum einen das A. Piano 2G Modul, das laut Hersteller einen doppelt so großen Speicher bietet wie der Vorgänger. Insgesamt stehen hier nun 2 GB Speicherplatz zur Verfügung.

NAMM 2026- Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

Alle Piano-Sounds des Legend 70s wurden für das neue Modul überarbeitet und bieten, den o. g. DSPs sei Dank, nun erweiterte klangliche Möglichkeiten.

Grundsätzlich ist das neue Modul auch im Mk1-Piano einsetzbar, allerdings kommen die neuen Features da nur eingeschränkt zum Zuge.

Viscount FM Synth Modul

Auch das zweite neue Modul, das FM Synth Modul, ist zur Mk1-Version kompatibel. Wie der Name bereits verrät, bringt dieses Modul FM-Sounds in das Stagepiano. Zwei Layer mit je 16 Stimmen Polyphonie und sechs Operatoren lassen sich hier nutzen – und das Modul kann sogar Sounds aus den Yamaha DX- und TX-Librarys laden. Eigene Sounds können über einen Editor erstellt werden.

NAMM 2026- Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

Alle weiteren Informationen dazu findet ihr im folgenden Video:

Ab wann genau das Viscount Legend 70s Mk2 im Handel erhältlich sein wird, ist bisher nicht bekannt. Auch zum Preis gibt es aktuell noch keine Informationen.

