NAMM 2026: Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

AC15 HW, AC30 HW sowie VFZ-1 Fuzz und VTB-1 Treble Booster

Natürlich darf Vox bei den NAMM 2026 News nicht fehlen! Der britische Kulthersteller versorgt uns zum neuen Jahr mit frischen Amps aus der Handwired-Serie und zwei neuen Retro-Pedalen, dem VFZ-1 Fuzz und ein VTB-1 Treble Booster.

Vox Handwired Amps: AC15 und AC30 mit Greenbacks

Die Premium Handwired Serie bekommt Zuwachs: zwei neue AC Combos und ein Topteil mit passender Box. Als geupdatete Version werdn der AC15 HW und der AC30 HW bald verfügbar sein. Beide Vox Handwired Amps sind mit Celestion Greenback Speakern ausgestattet. Zusätzlich wird auch ein neues AC30 Handwired Head geben.

Passend dazu gibt es natürlich auch ein Cabinet, das V212HWRX HAND-WIRED CABINET. Die Box zum Topteil ist im Gegensatz zu den Combo-Varianten mit Celestion Alnico Blue Speakern ausgestattet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vox VFZ-1 Fuzz

Mit dem VFZ-1 Fuzz bringt Vox den Sound der 60’s zurück. Inspiriert vom Vox Tone Bender Pedal (bzw. dem Sola Sound Tone Bender Mk1.5) werkeln beim VFZ-1 zwei Silver Can BC108-Transistoren unter der Haube. Diesen Siliziumtransistoren wird nachgesagt, trotz ihrer Bauweise einen authentischen Germanium-Sound zu liefern. Mit Volume und Fuzz, sowie Tone Cut und Bass Cut ist das Pedal puristisch wie das Original. Der Crunch/Fuzz Schalter lässt zwischen Fuzz und Overdrive-Sounds mit weniger Gain umschalten.

Vox VTB-1 Treble Booster

Der VTB-1 bringt hingegen den originalgetreuen Treble-Booster-Sound zurück. Das puristische Pedal hat nur einen Boost Regler und einen Fat Switch – mehr braucht es nicht, um einen Vox Amp zum Singen zu bringen. Unter der Haube sorgt hier ein Silizium-Schaltungsdesign mit einem einzelnen Silver Can BC108-Transistor für das Verhalten, für das einst Germanium Transistoren verantwortlich waren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Vox Handwired Amps und Vintage Pedale werden im Laufe des Jahres 2026 verfügbar sein. Preisinformationen gibt es leider noch keine, wir halten Euch aber natürlich auf dem Laufenden!