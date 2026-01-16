ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

AC15 HW, AC30 HW sowie VFZ-1 Fuzz und VTB-1 Treble Booster

16. Januar 2026
Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

Natürlich darf Vox bei den NAMM 2026 News nicht fehlen! Der britische Kulthersteller versorgt uns zum neuen Jahr mit frischen Amps aus der Handwired-Serie und zwei neuen Retro-Pedalen, dem VFZ-1 Fuzz und ein VTB-1 Treble Booster.

ANZEIGE

Vox Handwired Amps: AC15 und AC30 mit Greenbacks

Die Premium Handwired Serie bekommt Zuwachs: zwei neue AC Combos und ein Topteil mit passender Box. Als geupdatete Version werdn der AC15 HW und der AC30 HW bald verfügbar sein. Beide Vox Handwired Amps sind mit Celestion Greenback Speakern ausgestattet. Zusätzlich wird auch ein neues AC30 Handwired Head geben.

Passend dazu gibt es natürlich auch ein Cabinet, das V212HWRX HAND-WIRED CABINET. Die Box zum Topteil ist im Gegensatz zu den Combo-Varianten mit Celestion Alnico Blue Speakern ausgestattet.

Vox AC30 HW

Vox AC30 HW

AC30 Handwired Head mit Cabinet

AC30 Handwired Head mit Cabinet

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Vox VFZ-1 Fuzz

Mit dem VFZ-1 Fuzz bringt Vox den Sound der 60’s zurück. Inspiriert vom Vox Tone Bender Pedal (bzw. dem Sola Sound Tone Bender Mk1.5) werkeln beim VFZ-1 zwei Silver Can BC108-Transistoren unter der Haube. Diesen Siliziumtransistoren wird nachgesagt, trotz ihrer Bauweise einen authentischen Germanium-Sound zu liefern. Mit Volume und Fuzz, sowie Tone Cut und Bass Cut ist das Pedal puristisch wie das Original. Der Crunch/Fuzz Schalter lässt zwischen Fuzz und Overdrive-Sounds mit weniger Gain umschalten.

Vox VFZ1 Fuzz Vollansicht

Vox VFZ1 Fuzz

Vox VTB-1 Treble Booster

Der VTB-1 bringt hingegen den originalgetreuen Treble-Booster-Sound zurück. Das puristische Pedal hat nur einen Boost Regler und einen Fat Switch – mehr braucht es nicht, um einen Vox Amp zum Singen zu bringen. Unter der Haube sorgt hier ein Silizium-Schaltungsdesign mit einem einzelnen Silver Can BC108-Transistor für das Verhalten, für das einst Germanium Transistoren verantwortlich waren.

Vox VTB1 Treble Booster Vollansicht

Vox VTB1 Treble Booster

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Vox Handwired Amps und Vintage Pedale werden im Laufe des Jahres 2026 verfügbar sein. Preisinformationen gibt es leider noch keine, wir halten Euch aber natürlich auf dem Laufenden!

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
behringer flow 4v

Neuer Behringer Recorder

NAMM 2026: Behringer FLOW 4V, Field Recorder

News
16.01.2026 |0
nord electro 7

Neue Version des roten Stagepianos ist da!

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
16.01.2026 |3
yamaha modx m synthesizer workstation vs

Voller ESP-Support & neue Effekte

NAMM 2026: Yamaha MODX M OS 3.0 & ESP

News
16.01.2026 |0
solid state logic ssl umd192

Professionelles Interface mit MADI, Dante und USB

NAMM 2026: Solid Stage Logic SSL UMD192, Audiointerface

News
16.01.2026 |0
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0

Der Dumble für's Pedalboard

NAMM 2026: DSM & Humboldt Dumblifier, Overdrive Pedal

News
16.01.2026 |0
fairchild 660 670

Comeback einer Recording-Legende

NAMM 2026: Fairchild 660, 670, Kompressor/Limiter

News
16.01.2026 |1
yamaha cc1 daw controller

DAW-Controller mit 100-mm-Motorfader

NAMM 2026: Yamaha CC1, DAW-Controller

News
16.01.2026 |1
Korg Kaoss Pad V Effekt vs

Dual Touch für Doppelmodulation

NAMM 2026: Korg Kaoss Pad V, Effektgerät

News
16.01.2026 |2
fender motion 16 32

Zwei DAW-Controller - nicht nur für die Fender DAW

NAMM 2026: Fender Motion 16, 32, DAW-Controller

News
15.01.2026 |1
Proel DIGIPAD 8

Kompaktes Digitalmischpult mit Motorfadern und Touch Display

NAMM 2026: Proel DIGIPAD 8

News
15.01.2026 |6
yamaha mgx12 mgx16v audio video mixer

Vier neue Pulte: Zwei Mal Audio, zwei Mal Video

NAMM 2026: Yamaha MGX12, MGX16, MGX12V, MGX16V, Multimedia-Mischpulte

News
15.01.2026 |1

Ein Metronom, auf das man ein Auge werfen sollte

NAMM 2026: Korg MetroClip, Metronom

News
15.01.2026 |3
celemony tonalic

Session-Musiker für eure Tracks

NAMM 2026: Celemony Tonalic, Musik-Software

News
15.01.2026 |2

Multi-Effekt Powerhouse zum unschlagbaren Preis

NAMM 2026: Boss GX-1 und GX-1B, Multi-Effekt Prozessor

News
15.01.2026 |2
korg microaudio 22

Kompakte Interfaces von Korg

NAMM 2026: Korg microAUDIO 22, 722, Audiointerfaces

News
15.01.2026 |3
fabfilter pro-c 3

Neues Kompressor Plug-in von FabFilter

NAMM 2026: FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

News
15.01.2026 |6
yamaha psr-e483 psr-e583 keyboards

Zwei günstige Einsteiger-Keyboards

NAMM 2026: Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards

News
15.01.2026 |0
News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Nach 14 Jahren ein Nachfolger im schicken Gewand!

NAMM 2026: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

News
15.01.2026 |3
NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

Kompakte und mobile PA für Musiker

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, Lautsprecher

News
15.01.2026 |0
Walrus Audio Mantle

Ein Preamp mit Premium-Komponenten

NAMM 2026: Walrus Audio Mantle, Bass Preamp D.I.

News
15.01.2026 |0
Korg Filter Ark Plugin vs

Filter der Synth-Legenden

NAMM 2026: Korg Filter Ark, Plug-in

News
15.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X