NAMM 2026: Vox VTX und Pathfinder Update

Neue VTX20 und VTX40 sowie ein Pathfinder in British Racing Green

17. Januar 2026
Vox VTX und Pathfinder Update

Vox VTX und Pathfinder Update

Weiter geht es mit den guten Neuigkeiten: Mit dem Vox VTX und Pathfinder Update stellt der britische Hersteller zwei neue Varianten in der Valvetronix Serie sowie eine Limited Edition des Vox Pathfinder vor.

Der VTX20 und VTX40

Vox verleiht den VTX Amps aus der beliebten Valvetronix Serie eine optische und technische Erfrischung. Der VTX20 und sein großer Bruder, der VTX 40 erscheinen jetzt auch mit einem frischen Frontbezug in „Classic Blue“. Damit stattet der Hersteller die Amps nun im klassischen Vox-Look aus. Außerdem gibt es eine neue VET+ Technologie mit verbesserter DSP Röhren-Balance. Damit soll das Ansprechverhalten der Amps optimiert werden. Zur Verfügung stehen ganze 11 Verstärkermodelle und 13 Effekte um eine große Palette an Sounds zu erzeugen.

Vox VTX

VTX40

Vox VTX40 Bedienfeld

Bedienfeld

 

Der Vox Pathfinder 10 BRG Limited Edition

Auch der Pathfinder bekommt ein neues Gewand. Mit dem Pathfinder 10 BRG Limited Edition gibt es den jahrelang beliebten 10-Watt-Verstärker jetzt auch in der exklusiven und limitierten Farbe „British Racing Green“.  Der Pathfinder ist zwar klein und kompakt, liefert aber mit seinem 6,5“ Vox Custom Speaker trotzdem klassischen britischen Sound.

Vox Pathfinder 10 BRG Limited Edition

Vox Pathfinder 10 BRG Limited Edition

Vox Pathfinder 10 BRG Limited Edition Bedienfeld

Bedienfeld

Preis und Verfügbarkeit

Die Beiden Vox VTX Varianten werden laut Hersteller ab Ende Januar verfügbar sein, die Pathfinder 10 BRG Limited Edition wohl ab April 2026. Preisinformationen liegen uns noch nicht vor, wir halten Euch aber auf dem Laufenden!

Links

