NAMM 2026: Walrus Audio Canvas Volume, Volume Pedal

Die Canvas Serie wird um ein Volume Pedal erweitert

Mit dem Walrus Audio Canvas Volume stellt Walrus erstmals ein eigenes Volume-Pedal vor und nimmt sich dabei eines Effekt-Typs an, der auf vielen Pedalboards unterschätzt wird. Statt klassischer Mechanik setzt der Hersteller auf moderne Sensor- und VCA-Technik und kombiniert diese mit ungewöhnlich tiefgehenden Anpassungsmöglichkeiten.

Das Walrus Audio Canvas Volume

Beim Canvas Volume handelt es sich um ein analoges Volume-Pedal, das vollständig auf mechanische Verschleißteile verzichtet. Statt Potentiometern regelt ein Positionssensor die Pedalbewegung, die Lautstärkeanpassung erfolgt über eine VCA-Schaltung. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges, präzises Regelverhalten ohne Nebengeräusche oder Abnutzung.

Der maximale Regelbereich kann frei festgelegt werden, inklusive eines optionalen Boosts von bis zu +9 dB in der Toe-Down-Position. Ebenso lässt sich die minimale Lautstärke definieren, was das Pedal auch für Ambient-Setups interessant macht.

Eine Besonderheit ist die Lag-Funktion, mit der eine Verzögerung zwischen Bewegung und Pegeländerung eingestellt wird. Dadurch lassen sich weichere Übergänge realisieren, die besonders bei Swell-Techniken zum Tragen kommen. Die Steuerung erfolgt über zwei Taster und eine LED-Anzeige auf der Oberseite.

Außerdem beherbergt das Walrus Audio Canvas Volume acht verschiedene Taper-Varianten. Die Sweep-Kurven orientieren sich an bekannten Volume-Pedalen von Herstellern wie Boss, Ernie Ball, Dunlop oder Lehle und beeinflussen maßgeblich das Spielgefühl. Zusätzlich steht ein individueller Taper zur Verfügung.

In Sachen Anschlüsse zeigt sich das Canvas Volume äußerst flexibel. Zwei Ein- und Ausgänge ermöglichen Mono-, Stereo- und Dual-Mono-Betrieb. Zusätzlich steht ein separater Tuner-Ausgang zur Verfügung. Ein USB-Port dient zur Aktualisierung der Firmware. Das robuste Gehäuse aus Stahl und Aluminium lässt das Pedal nahezu unkaputtbar wirken.

Preis und Verfügbarkeit

Das Walrus Audio Canvas Volume kostet bei Thomann 329,- Euro und sollte in einigen Wochen verfügbar sein.