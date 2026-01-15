ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Walrus Audio Mantle, Bass Preamp D.I.

Ein Preamp mit Premium-Komponenten

15. Januar 2026
Walrus Audio Mantle

Walrus Audio Mantle

Mit dem Walrus Audio Mantle stellt die US-Pedalschmiede pünkltlich zur diesjährigen NAMM einen neuen Premium-Preamp und D.I. Box für E-Bass vor. Entstanden in enger Zusammenarbeit mit Bassist und Producer Ian Martin Allison, richtet sich das Mantle an Musiker, die hochwertigen Sound für Bühne, Studio und Recording suchen.

Affiliate Links
Walrus Audio Mantle
Walrus Audio Mantle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
839,00€ Thomann

ANZEIGE

Das Walrus Audio Mantle

Das Mantle ist ein analoger Preamp und gleichzeitig eine D.I. Box für E-Bass, der weniger als Effekt, sondern vielmehr als Always-On Pedal gedacht ist. Im Zentrum stehen dabei die neu entwickelten Sapphire-Transformatoren, die dem Signal eine dezente, musikalische Färbung verleihen. Ihr Charakter orientiert sich an klassischen Neve- und API-Schaltungen. Das Ergebnis ist ein druckvoller, stabiler Bassbereich, präsente Mitten und offene, artikulierte Höhen.

Walrus Audio Mantle Frontansicht

Frontseite

Das Signal durchläuft zunächst einen hochohmigen JFET-Input-Buffer, der Anschlag und Dynamik sehr direkt überträgt. Über den Gain-Regler lässt sich anschließend eine transformatorbasierte Verstärkung von –6 dB bis +23 dB einstellen, die von absolut clean bis subtil gesättigt reicht. Bass- und Treble-Regler sind als elfstufige Drehschalter ausgeführt und arbeiten deutlich komplexer als klassische Shelving-EQs. Beim Anheben gehen sie von Shelf- in breite Bell-Charakteristiken über, während beim Absenken feste Hoch- bzw. Tiefpassfilter mit 18 dB/Oktave greifen.

Walrus Audio Mantle Seitenansicht

Weitere Schalter umfassen ein Active/Passive-Pad zur Pegelanpassung sowie einen Ground-Lift für den brummfreien DI-Betrieb. Intern arbeitet das Mantle mit einer auf +24 V hochgesetzten Betriebsspannung, was für enorme Headroom-Reserven sorgt. Anschlussseitig stehen ein hochohmiger 6,3-mm-Eingang, ein unsymmetrischer 6,3-mm-Output sowie ein XLR-DI-Ausgang zur Verfügung, welche natürlich simultan genutzt werden können.

Damit dürfte exzellenten und fetten Basssounds absolut nichts mehr im Wege stehen.

ANZEIGE

 

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Walrus Audio Mantle bietet Premiumkomponenten, was natürlich auch seinen Preis hat – 839,- Euro müssten hierfür bei Thomann über die Ladentheke wandern. Das Pedal sollte in einigen Wochen lieferbar sein.

ANZEIGE

Preis

  • 839,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Walrus Audio Mantle
Walrus Audio Mantle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
839,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
yamaha psr-e483 psr-e583 keyboards

Zwei günstige Einsteiger-Keyboards

NAMM 2026: Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards

News
15.01.2026 |0
News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Nach 14 Jahren ein Nachfolger im schicken Gewand!

NAMM 2026: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

News
15.01.2026 |0
NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

Kompakte und mobile PA für Musiker

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, Lautsprecher

News
15.01.2026 |0
Korg Filter Ark Plugin vs

Filter der Synth-Legenden

NAMM 2026: Korg Filter Ark, Plug-in

News
15.01.2026 |0
chandler limited redd mixing system

Neues Mixing System von Chandler Limited

NAMM 2026: Chandler Limited REDD Mixing System

News
14.01.2026 |1
fender quantum lt 2 lt4 lt 16

Drei neue Interfaces von Presonus/Fender

NAMM 2026: Fender Quantum LT 2, LT 4, LT 16, Audiointerfaces

News
14.01.2026 |4
arturia keylab essential mk3 aquamarine rosa quartz

Jetzt in Babyblau und Zartrosa erhältlich!

NAMM 2026: Arturia KeyLab Essential Mk3, MIDI-Keyboards mit 49/61 Tasten

News
14.01.2026 |5
rupert neve designs optofet kompressor

Kompressor mit FET- und Opto-Sektion

NAMM 2026: Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

News
14.01.2026 |0
NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

Kompakte Power für unterwegs

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

News
14.01.2026 |0
isovox isobooth gesangskabine

Mobile Aufnahmekabine - 15 Minuten Aufbau!

NAMM 2026: ISOVOX IsoBooth, mobile Gesangskabine

News
14.01.2026 |0
yamaha seqtrak groovebox 2

Neue Track-Typen & besserer Workflow

NAMM 2026: Yamaha SEQTRAK OS 2.0, Firmware-Update

News
14.01.2026 |4

Das perfekte Interface für die Bühne?

NAMM 2026: iConnectivity PlayAUDIO2U, Interface für die Bühne

News
14.01.2026 |0
shure mv88 usb c

Kompaktes Stereomikrofon für Android und iOS

NAMM 2026: Shure MV88 USB-C, Stereomikrofon

News
12.01.2026 |0
isovox workspace

Praktisches Zubehör fürs Homestudio

NAMM 2026: ISOVOX Workspace, Tonstudio-Zubehör

News
10.01.2026 |2
flock audio patchse

Flexible Patchbay - über App steuerbar

NAMM 2026: Flock Audio PATCHse, Patchbay

News
09.01.2026 |2
black lion audio midi eight midi interface

MIDI-Interface mit 8 Ein-/Ausgängen

NAMM 2026: Black Lion Audio MIDI Eight, MIDI-Interface

News
09.01.2026 |3
Solid State Logic SSL autoSeries Bundle Pluginvs

SSL-Sound plus KI-Analyse

NAMM 2026: Solid State Logic SSL autoSeries Bundle, Plug-ins

News
08.01.2026 |9
Roland Kiyola KF-20 Digital Piano vs

Design-Pianos für die gute Stube

NAMM 2026: Roland Kiyola KF-20 & KF-25, Digital-Pianos

News
06.01.2026 |9
Akai MPC XL Sample Groovebox leak vs

Neues Top-Modell zur NAMM

NAMM 2026: Akai MPC XL geleakt

News
22.12.2025 |8
Korg MicroKORG2 Version 2.0 vs

Bereit für *logue Plug-ins

Korg microKORG2 Version 2.0, Update

News
07.10.2025 |26
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
Dubreq Stylophone Gen X-2 Synthesizer vs

Stylophone mit CV-I/O, Filter & Delay

Dubreq Stylophone Gen X-2, Synthesizer

News
15.08.2025 |13
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X