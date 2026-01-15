NAMM 2026: Walrus Audio Mantle, Bass Preamp D.I.

Ein Preamp mit Premium-Komponenten

Mit dem Walrus Audio Mantle stellt die US-Pedalschmiede pünkltlich zur diesjährigen NAMM einen neuen Premium-Preamp und D.I. Box für E-Bass vor. Entstanden in enger Zusammenarbeit mit Bassist und Producer Ian Martin Allison, richtet sich das Mantle an Musiker, die hochwertigen Sound für Bühne, Studio und Recording suchen.

Das Walrus Audio Mantle

Das Mantle ist ein analoger Preamp und gleichzeitig eine D.I. Box für E-Bass, der weniger als Effekt, sondern vielmehr als Always-On Pedal gedacht ist. Im Zentrum stehen dabei die neu entwickelten Sapphire-Transformatoren, die dem Signal eine dezente, musikalische Färbung verleihen. Ihr Charakter orientiert sich an klassischen Neve- und API-Schaltungen. Das Ergebnis ist ein druckvoller, stabiler Bassbereich, präsente Mitten und offene, artikulierte Höhen.

Das Signal durchläuft zunächst einen hochohmigen JFET-Input-Buffer, der Anschlag und Dynamik sehr direkt überträgt. Über den Gain-Regler lässt sich anschließend eine transformatorbasierte Verstärkung von –6 dB bis +23 dB einstellen, die von absolut clean bis subtil gesättigt reicht. Bass- und Treble-Regler sind als elfstufige Drehschalter ausgeführt und arbeiten deutlich komplexer als klassische Shelving-EQs. Beim Anheben gehen sie von Shelf- in breite Bell-Charakteristiken über, während beim Absenken feste Hoch- bzw. Tiefpassfilter mit 18 dB/Oktave greifen.

Weitere Schalter umfassen ein Active/Passive-Pad zur Pegelanpassung sowie einen Ground-Lift für den brummfreien DI-Betrieb. Intern arbeitet das Mantle mit einer auf +24 V hochgesetzten Betriebsspannung, was für enorme Headroom-Reserven sorgt. Anschlussseitig stehen ein hochohmiger 6,3-mm-Eingang, ein unsymmetrischer 6,3-mm-Output sowie ein XLR-DI-Ausgang zur Verfügung, welche natürlich simultan genutzt werden können.

Damit dürfte exzellenten und fetten Basssounds absolut nichts mehr im Wege stehen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Walrus Audio Mantle bietet Premiumkomponenten, was natürlich auch seinen Preis hat – 839,- Euro müssten hierfür bei Thomann über die Ladentheke wandern. Das Pedal sollte in einigen Wochen lieferbar sein.