NAMM 2026: Warm Audio Fluff Drive, Signature Zerrpedal

Für Metal Fans: Warm Audio's erstes Signature Pedal

29. Januar 2026
Warm Audio Fluff Drive

Warm Audio Fluff Drive

Mit dem Warm Audio Fluff Drive präsentiert der amerikanische Hersteller sein erstes Signature-Pedal für den US-Gitarristen Ryan „Fluff“ Bruce. Das Gerät basiert auf einer legendären Overdrive-Plattform der 80er-Jahre, wurde jedoch gezielt für die Anforderungen moderner Metal- und High-Gain-Rigs modifiziert.

Der Warm Audio Fluff Drive

Ryan „Fluff“ Bruce, bekannt durch seinen Kanal „Riffs, Beards & Gear“, hat bei der Entwicklung des Fluff Drive seine jahrelange Erfahrung im Testen von High-Gain-Equipment eingebracht, um seinen ersten eigenen Signature-Effekt zu realisieren.

Warm Audio Fluff Drive in der Farbe Teal

Fluff Drive in der Farbe Teal

Klanglich basiert der Warm Audio Fluff Drive auf dem Maxon Super Tube Screamer, getrimmt auf moderne Metal-Anwendungen. Der Fluff Drive liefert aggressive Mitten, ein extrem tightes Low-End und eine Klarheit, die auch bei schnellen Riffs und tiefen Stimmungen erhalten bleibt.

Das Pedal nutzt dabei eine rein analoge Schaltung mit dem legendären JRC4558 Op-Amp, um eine musikalische Verzerrung zu gewährleisten, die sich organisch in das bestehende Setup einfügt.

Fluff Drive in der Farbe White

Fluff Drive in der Farbe White

Die Steuerung erfolgt über die klassichen Tube-Screamer-Regler Drive, Level und Tone. Hinzu kommt ein variabler Noise Gate Regler. Das Gate lässt sich über einen dedizierten Schalter aktivieren und bietet mit einer Attack-Zeit von 300 ms und einer Release-Zeit von 20 ms eine effektive Unterdrückung von Nebengeräuschen bei High-Gain-Anwendungen.

Warm Audio Fluff Drive Rückseite

Rückseite

Ein besonderer Clou ist der  Mid Enhance Regler mit dem Pre/Post Switch: Er erlaubt es, die regelbare Mittenstruktur entweder vor der Verzerrung für mehr Kompression oder danach für mehr Durchsetzungskraft zu platzieren. Zusätzlich steht ein schaltbarer Low Boost zur Verfügung. Der integrierte Voltage Boost auf 18 V Betriebsspannung sorgt zudem für ein massives Plus an Output (bis zu +9dBu), was den Amp noch härter ansteuert.

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden Farbvarianten des Warm Audio Fluff Drive, Teal und White, kosten bei Thomann 219,- Euro und sind in wenigen Wochen verfügbar.

 

Links

