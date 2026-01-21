Warm Audio Retro 64 bringt Retro-Design auf die Bühnen

Mit dem Warm Audio Retro 64 ergänzt der Hersteller sein Sortiment um ein dynamisches Live-Mikrofon, das sich am Look von Broadcast-Mikrofonen der 1960er-Jahre orientiert. Hinter dem Retro Look steckt aber eine zeitgemäße technische Umsetzung, die speziell an die heutigen Bühnen-Anforderungen abgestimmt wurde.

Warm Audio Retro 64 für den Live-Einsatz

Das Mikrofon arbeitet mit einer dynamischen Kapsel und Nierencharakteristik und der abgestimmte Frequenzgang sorgt für eine deutliche Präsent der Mitten, was sich besonders bei Gesang und Sprache positiv bemerkbar macht. Gleichzeitig sind die Höhen etwas abgesenkt. Auch in lauteren Umgebungen zeigt das Mikrofon seine Stärken, denn die Richtcharakteristik hilft dabei, seitlichen Schall zu reduzieren und Rückkopplungen zu vermeiden. Dadurch eignet sich das Retro 64 nicht nur für den Gesang auf der Bühne, sondern auch für Gitarrenverstärker, Toms und Snares.

Preis und Positionierung

Für 159,- Euro kann das Mikrofon bereits bei Thomann vorbestellt werden und bewegt sich damit in einem guten preislichen Bereich für Hobby-Musiker und professionelle Anwender. Das Mikrofon erscheint in zwei Farben: Schwarz und Silber. Zum Lieferumfang gehören eine Mikrofonhalterung und ein Schaumstoffcase.

