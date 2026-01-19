ANZEIGE
NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

19. Januar 2026
waves resolve plugin

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

Immer wieder verschenken Software-Hersteller aktuell ihre Plug-ins. Meist muss man zwar schnell sein, denn die Aktionen laufen in Regel nur wenige Tage – oder gar Stunden! So wie beim Waves Resolve Plug-in. Dieses bekommt ihr für die nächsten 48 Stunden kostenlos.

Waves Resolve

Waves Resolve bietet eine intelligente Möglichkeit, um Frequenzüberlappungen über mehrere Spuren hinweg aufzuspüren und automatisch anzupassen. Waves Resolve „hört“ anderen Spuren zu und reduziert diese ggf., sofern Überlappungen vorliegen. Anders als bei einem Sidechain-Signal geschieht dies nicht pauschal, sondern Resolve analysiert und passt seine Arbeit in Echtzeit an. Herauskommen soll ein klarerer Mix, ohne Überlagerungen, ohne Gematsche.

NAMM 2026- Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

Neben der Echtzeitbearbeitung bietet Waves Resolve auch einen „Steady“-Modus, der vor allem bei Tracks zum Einsatz kommen kann, bei dem einzelne Elemente stark dominieren. In diesem Modus erkennt das Plug-in problematische, wiederkehrende Elemente und passt diese an.

Alle weiteren Informationen zu Waves Resolve findet ihr im folgenden Video. Kostenlos herunterladen könnt ihr euch das Plug-in hier.

Links

