NAMM 2026: Way Huge Jumbo Fuzz Swollen Pickle XXX, Zerrpedal

30 Jahre Swollen Pickle: Jubiläumsedition des legendären Fuzz-Pedals

Mit dem Way Huge Jumbo Fuzz Swollen Pickle XXX präsentiert die kalifornische Effektschmiede die neueste Inkarnation eines ihrer absolut kultigsten Pedale. Zum 30-jährigen Jubiläum hat Mastermind Jeorge Tripps den Schaltplan des massiven Fuzz-Klassikers grundlegend überarbeitet und modernisiert. Das Ergebnis ist eine limitierte Sonderedition, die mehr Kontrolle und Gain bietet als je zuvor.

Das Way Huge Jumbo Fuzz Swollen Pickle XXX

Way Huge nutzt das Jubiläum, um das Swollen Pickle durch gezielte Eingriffe in die Signalarchitektur auf ein neues Level zu heben. Die limitierte Version verspricht eine noch intimere Kontrolle über den berüchtigten „Surly Cucumber“-Sound.

Das Way Huge Jumbo Fuzz Swollen Pickle XXX agiert als hochgradig gesättigter Verzerrer, der vor allem durch seine harmonische Dichte besticht. Die zentrale Neuerung umfasst den Austausch der klassischen Transistoren gegen High-Gain-Modelle, was für ein schnelleres Ansprechverhalten sorgt.

Zur Steuerung dienen die Regler Loudness und Sustain, welche die Ausgangslautstärke und die Intensität der Verzerrung bestimmen. Neu ist der Crunch-Kippschalter, der den ursprünglichen Regler ersetzt und eine blitzschnelle Anpassung der Kompression ermöglicht.

Zusätzlich wurde das Tone-Stack massiv umgestaltet: Die neuen Hi- und Lo-Regler erlauben eine präzise Formung der Hoch- und Tiefpassfrequenzen des Filter-Schaltkreises. Im Inneren des Gehäuses befinden sich zudem Switches, mit denen sich der Filter-Sweep individualisieren lässt. Damit ist von flach über extrem gescoopt bis hin zu einem deutlichen Mitten-Boost alles möglich.

Die Jubiläumsedition soll limitiert sein, genaue Stückzahlen wurden jedoch nicht genannt. Aber allein die neue Optik lädt sehr dazu ein, sofort zuzuschlagen. Für alle, denen das zu viel ist, gibt es aber immer noch das ursprüngliche Pedal.

Preis und Verfügbarkeit

Das Way Huge Jumbo Fuzz Swollen Pickle XXX kostet bei Thomann 219,- Euro und ist in einigen Wochen lieferbar.