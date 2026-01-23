ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: WES Audio ngSumBox, analoger Summierer

Analoge Summierung mit digitalem Recall

23. Januar 2026
wes audio ngsumbox

NAMM 2026: WES Audio ngSumBox, analoger Summierer

Analoge Summierung in der heutigen Zeit? Genau das möchte WES Audio mit seiner neuen WES Audio ngSumBox ermöglichen.

ANZEIGE

NAMM 2026: WES Audio ngSumBox

Viele Jahrzehnte war eine analoge Summierung Standard bei der Musikproduktion. Mit der WES Audio ngSumBox greift der polnische Hersteller das Konzept neu auf und möchte es auch in moderne Hybridstudio bringen. Eine analoge Summierung soll mit vollständig digitalem Recall und Automatisierung kombiniert werden.

NAMM 2026: WES Audio ngSumBox, analoger Summierer

Die ngSumBox ist als 18×2-Summierer konzipiert und bietet dabei 16 Kanäle, die mit zwei externen Eingängen erweitert werden. So lässt sich weiteres Outboard-Equipment problem einbinden.

Jeder Kanal lässt sich individuell einstellen und lässt sich über das zugehörige Plug-in von der DAW aus automatisieren und steuern. Dazu verfügt jeder Kanal über eine variable Total Harmonic Distortion (THD) und lässt sich über ein LCR-Routing (Left–Center–Right) präzise im Stereofeld positionieren. Auch die Stereobreite des Signals lässt sich per Width-Regler steuern.

ANZEIGE

NAMM 2026: WES Audio ngSumBox, analoger Summierer

Weiterhin verfügt die WES Audio ngSumBox um wählbare Ausgangsstufen. Hier lässt sich zwischen einem ausbalancierten Klang für mehr Transparenz und einem Übertrager-basierten Sound für etwas Färbung wählen. Dazu gibt es mit IRON PAD die Möglichkeit das Signal in die Sättigung zu fahren.

Zeitnah wird die WES Audio ngSumBox im Handel erhältlich sein. Als Preis wird vom Hersteller 2.499,- US-Dollar angegeben.

Die wichtigsten Features im Überblick (von der WES Audio Website):

  • 18 × 2 Analog Summing Architecture
  • 16 Channels with Full Level Control and Automation
  • Variable THD per Channel
  • LCR Routing per Channel
  • 16 Direct Outputs – Pre or Post Fader
  • Advanced Metering
  • WIDTH Control – Proprietary Stereo Enhancement
  • Dual Insert Section with Full Recall
  • Selectable Output Stages
  • External Controller Integration – A True Console Experience
  • The Centerpiece of the Hybrid Studio
  • Plug-Ins for Control and Recall from Your DAW

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay

Analoges Drum Delay

NAMM 2026: T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay, Effektgerät

News
23.01.2026 |0

Hybrid-Drums von Roland & DW

NAMM 2026: DWe V51, V71, E-Drums

News
23.01.2026 |0

Neue Farben, neues Bartion Modell und neue Lefties

NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

News
23.01.2026 |0
NAMM 2026: Behringer XTM1-35 Funkmikrofon-Sets (Quelle: Behringer)

Drahtlose und günstige Mikrofonlösungen angekündigt

NAMM 2026: Behringer XTM1-35 Funkmikrofon-Sets

News
23.01.2026 |0
Behringer D Mini Analog Synthesizer vs

Kommt der Mini-Minimoog doch noch?

NAMM 2026: Behringer D Mini, Analog Synthesizer

News
23.01.2026 |62
Behringer JN-80 Synthesizer vn

Erste Videos & Sound

NAMM 2026: Behringer JN-80, Synthesizer

News
23.01.2026 |14

volle Quad Cortex Power im Mini Format

NAMM 2026: Neural DSP Quad Cortex Mini, Modeling Amp

News
23.01.2026 |0
yamaha ead50 e-drummodul

Drummodul und Sensoreinheit - neues Hybrid-Drum-System

NAMM 2026: Yamaha EAD50, E-Drum-Modul

News
23.01.2026 |0
beyerdynamic headphone lab

Präzisiere den Sound deines beyerdynamic Kopfhörers

NAMM 2026: beyerdynamic Headphone Lab, Kopfhörer Software

News
22.01.2026 |0

Tierische Lautsprecher und Subwoofer

NAMM 2026: Telegrapher Raccoon, Panda, Hippo, Studiomonitore

News
22.01.2026 |7

Bass Update für den Fender Mustang Micro Pluss

NAMM 2026: Fender Mustang Micro Plus Update, Bass Expansion

News
22.01.2026 |0
NAMM 2026: Reloop PTB-2, portabler 2+1 DJ-Mixer

Ultrakompakter DJ-Mixer mit USB-C und Bluetooth

NAMM 2026: Reloop PTB-2, portabler 2+1 DJ-Mixer

News
22.01.2026 |0
RCF EVOX J9, J11 und JMIX9 Live (Quelle: RCF)

RCF erweitert die EVOX Serie um J9, J11 und JMIX9 Live

NAMM 2026: RCF EVOX J9, J11 und JMIX9 Live

News
22.01.2026 |0

Neue FRFR Boxen für deinen Modeler

NAMM 2026: Blackstar Artist FR 50 und FR 100, FRFR Boxen

News
22.01.2026 |0
lake people mc10 monitorcontroller

Monitorcontroller im mega kompakten Format

NAMM 2026: Lake People MC10, Monitorcontroller

News
22.01.2026 |3

Neue Squier Sonic Bässe und ein Mini Precision

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Bässe, E-Bässe

News
22.01.2026 |0
cranborne audio bricklane mc4

Von Kompressor bis Sound Design Tool

NAMM 2026: Cranborne Audio Bricklane MC-4, Kompressor

News
22.01.2026 |1
apogee symphony nova audiointerface

Neues Interface von Apogee

NAMM 2026: Apogee Symphony Nova, Audiointerface

News
22.01.2026 |1
NAMM 2026: Shure SLX-D+ (Quelle: Shure)

Shure SLX-D+: Professionelle digitale Funkstrecke

NAMM 2026: Shure SLX-D+

News
22.01.2026 |0
zaor miza flow studiotisch

Flexibler und modularer Studiotisch

NAMM 2026: Zaor MIZA Flow, Studiomöbel

News
22.01.2026 |0

Synthese mal anders gedacht

NAMM 2026: Korg phase8, Akustik-Synthesizer

News
22.01.2026 |17
landr blueprings layers

Zwei neue KI-Tools von LANDR

NAMM 2026: LANDR Blueprints, Layers, Software-Tools

News
21.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X