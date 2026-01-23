Analoge Summierung mit digitalem Recall

Analoge Summierung in der heutigen Zeit? Genau das möchte WES Audio mit seiner neuen WES Audio ngSumBox ermöglichen.

NAMM 2026: WES Audio ngSumBox

Viele Jahrzehnte war eine analoge Summierung Standard bei der Musikproduktion. Mit der WES Audio ngSumBox greift der polnische Hersteller das Konzept neu auf und möchte es auch in moderne Hybridstudio bringen. Eine analoge Summierung soll mit vollständig digitalem Recall und Automatisierung kombiniert werden.

Die ngSumBox ist als 18×2-Summierer konzipiert und bietet dabei 16 Kanäle, die mit zwei externen Eingängen erweitert werden. So lässt sich weiteres Outboard-Equipment problem einbinden.

Jeder Kanal lässt sich individuell einstellen und lässt sich über das zugehörige Plug-in von der DAW aus automatisieren und steuern. Dazu verfügt jeder Kanal über eine variable Total Harmonic Distortion (THD) und lässt sich über ein LCR-Routing (Left–Center–Right) präzise im Stereofeld positionieren. Auch die Stereobreite des Signals lässt sich per Width-Regler steuern.

Weiterhin verfügt die WES Audio ngSumBox um wählbare Ausgangsstufen. Hier lässt sich zwischen einem ausbalancierten Klang für mehr Transparenz und einem Übertrager-basierten Sound für etwas Färbung wählen. Dazu gibt es mit IRON PAD die Möglichkeit das Signal in die Sättigung zu fahren.

Zeitnah wird die WES Audio ngSumBox im Handel erhältlich sein. Als Preis wird vom Hersteller 2.499,- US-Dollar angegeben.

Die wichtigsten Features im Überblick (von der WES Audio Website):