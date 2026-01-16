DAW-Controller mit 100-mm-Motorfader

Nach den vier neuen (Video-) Mischpulten und den neuen Audiointerfaces präsentiert das japanische Unternehmen mit dem Yamaha CC1 auch einen neuen DAW-Controller.

Yamaha CC1

Mit dem CC1 präsentiert Yamaha einen kompakten USB-C-Controller zur Steuerung der Digital Audio Workstation (DAW). Der motorisierte 100-mm-Motorfader wird durch Tasten für alle nötigen Transportfunktionen sowie einen AI-Drehregler ergänzt. Letzterer ermöglicht das Steuern eines beliebigen Parameters, der sich unter dem Mauszeiger befindet – zeitraubendes Mapping gehört mit dem CC1 also der Vergangenheit an.

Darüber hinaus bietet der Controller Yamaha CC1 zwölf LCD-Tasten, die hinsichtlich ihrer Funktion und durch den Einsatz unbegrenzt vieler Bänke mehrfach belegt werden können. Programmiert werden diese mit Hilfe der Elgato Stream Deck Software. So wird der CC1 zum Multimedia-Controller über die DAW hinaus, der sich nahtlos in ein Setup integrieren und bei Bedarf auch mit einem Pedal steuern lässt.

Ausgeliefert wird der Yamaha CC1 mit dem gleichen Software-Bundle wie die eingangs erwähnten MGX-Mischpulte. Dieses umfasst Steinberg Cubase AI, Steinberg Wavelab Cast LE und MixKey.

Der CC1 DAW-Controller ist voraussichtlich ab Mitte Februar im Handel erhältlich und kostet 369,- Euro.

Die wichtigsten Features im Überblick:

DAW-Controller, u.a. für Steinberg Cubase, AVID ProTools und OBS Studio

100 mm berührungsempfindlicher Motor-Fader

12 frei zuweisbare LCD-Taster

Transportsteuerung

4 Drehregler

Panorama-Regler

Tasten für Kanalumschaltung

großer Drehknopf mit Push & Turn Funktion

Anschlüsse: 2x USB-C (Daten sowie externe Stromversorgung)

6,3 mm Klinkeneingang für Fußschalter/Expression Pedal

Abmessungen (B x T x H): 144 x 235 x 60 mm

Gewicht: 1,18 kg