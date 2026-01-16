ANZEIGE
NAMM 2026: Yamaha CC1, DAW-Controller

DAW-Controller mit 100-mm-Motorfader

16. Januar 2026
yamaha cc1 daw controller

NAMM 2026: Yamaha CC1, DAW-Controller

Nach den vier neuen (Video-) Mischpulten und den neuen Audiointerfaces präsentiert das japanische Unternehmen mit dem Yamaha CC1 auch einen neuen DAW-Controller.

Yamaha CC1

Mit dem CC1 präsentiert Yamaha einen kompakten USB-C-Controller zur Steuerung der Digital Audio Workstation (DAW). Der motorisierte 100-mm-Motorfader wird durch Tasten für alle nötigen Transportfunktionen sowie einen AI-Drehregler ergänzt. Letzterer ermöglicht das Steuern eines beliebigen Parameters, der sich unter dem Mauszeiger befindet – zeitraubendes Mapping gehört mit dem CC1 also der Vergangenheit an.

yamaha cc1

Darüber hinaus bietet der Controller Yamaha CC1 zwölf LCD-Tasten, die hinsichtlich ihrer Funktion und durch den Einsatz unbegrenzt vieler Bänke mehrfach belegt werden können. Programmiert werden diese mit Hilfe der Elgato Stream Deck Software. So wird der CC1 zum Multimedia-Controller über die DAW hinaus, der sich nahtlos in ein Setup integrieren und bei Bedarf auch mit einem Pedal steuern lässt.

Ausgeliefert wird der Yamaha CC1 mit dem gleichen Software-Bundle wie die eingangs erwähnten MGX-Mischpulte. Dieses umfasst Steinberg Cubase AI, Steinberg Wavelab Cast LE und MixKey.

Der CC1 DAW-Controller ist voraussichtlich ab Mitte Februar im Handel erhältlich und kostet 369,- Euro.

Die wichtigsten Features im Überblick:

  • DAW-Controller, u.a. für Steinberg Cubase, AVID ProTools und OBS Studio
  • 100 mm berührungsempfindlicher Motor-Fader
  • 12 frei zuweisbare LCD-Taster
  • Transportsteuerung
  • 4 Drehregler
  • Panorama-Regler
  • Tasten für Kanalumschaltung
  • großer Drehknopf mit Push & Turn Funktion
  • Anschlüsse: 2x USB-C (Daten sowie externe Stromversorgung)
  • 6,3 mm Klinkeneingang für Fußschalter/Expression Pedal
  • Abmessungen (B x T x H): 144 x 235 x 60 mm
  • Gewicht: 1,18 kg

