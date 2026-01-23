ANZEIGE
NAMM 2026: Yamaha EAD50, E-Drum-Modul

Drummodul und Sensoreinheit - neues Hybrid-Drum-System

23. Januar 2026
yamaha ead50

Yamaha EAD50, E-Drum-Modul

Neben einigen Studio- und Recording-Neuheiten zeigt Yamaha auf der NAMM 2026 auch ein neues E-Drum-Modul. Das Yamaha EAD50 tritt die Nachfolge des EAD10 an.

Yamaha EAD50, E-Drum-Modul

EAD (Electronic Acoustic Drum) ist ein Yamaha-eigenes System, das akustischen Schlagzeugen elektronische Erweiterungsmöglichkeiten bietet. Durch einfaches Anbringen einer einzelnen Sensoreinheit mit einem speziellen Mikrofon und einem Trigger kann ein komplettes Drumset in Stereoqualität aufgenommen und mit integrierten Effekten und Sounds kombiniert werden.

yamaha ead50

Das neueste Modell, das Yamaha EAD50, führt dieses Konzept nun einen Schritt weiter. Es erfasst und verarbeitet den Klang eines akustischen Schlagzeugs und verbindet ihn nahtlos mit elektronischen Sounds, um eine Art Hybrid-Drums zu schaffen. Mit Echtzeitsteuerung und intuitiver Bedienung können Schlagzeuger ihren eigenen Klang während des Spielens gestalten – auf der Bühne, im Studio, während des Unterrichts oder beim Streaming.

yamaha ead50

Die Sensoreinheit des Yamaha EAD50 verwendet zwei speziell entwickelte Mikrofone, die das gesamte Schlagzeug aus einer einzigen Position erfassen. Diese Mikrofone nutzen eine Technologie, die normalerweise in hochwertigen Studiomikrofonen zum Einsatz kommt und sollen laut Yamaha präzisen Schlagzeugklang liefern, während sie gleichzeitig die Raumakustik reduzieren.

Das EAD50 empfängt das Audiosignal von der Sensoreinheit und verarbeitet es für die Nutzung mit PA-Anlagen oder Recordern. Der natürliche Mikrofonklang kann so mit Samples gemischt und mit Effekten kombiniert werden. Da alles in einem Gerät untergebracht ist, ist das Setup schnell aufgebaut und kann jederzeit reproduziert werden.

yamaha ead50

Für die direkte Steuerung lassen sich mit sechs zuweisbaren Modifier-Reglern nahezu alle Einstellungen anpassen. So lässt sich der Sound schnell und einfach abstimmen. Als Alternative bietet Yamaha die EAD Touch Editor-App an (Android, iOS und Mac).

Auf Wunsch lassen sich am Yamaha EAD50 Pads und/oder Trigger anschließen, um Sounds hinzuzufügen, zu layern oder ein größeres Hybrid-Kit zusammenzustellen.

Voraussichtlich ab Ende Januar wird das Yamaha EAD50 im Handel erhältlich sein. Bei US-amerikanischen Ländern ist es für 1.599,- US-Dollar gelistet, Euro-Preise gibt es bisher noch nicht.

Hier das Video zum EAD50:

Links

