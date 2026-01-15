ANZEIGE
NAMM 2026: Yamaha MGX12, MGX16, MGX12V, MGX16V, Multimedia-Mischpulte

Vier neue Pulte: Zwei Mal Audio, zwei Mal Video

15. Januar 2026
yamaha mgx12 mgx16v audio video mixer

NAMM 2026: Yamaha MGX12, MGX16, MGX12V, MGX16V, Multimedia-Mischpulte

Yamaha stellt im Vorfeld der nächste Woche startenden NAMM 2026 die ersten Produktneuheiten vor. Während es sich bei Yamaha MGX12 und MGX16 um reine Audiomischpulte handelt, hat Yamaha die ebenfalls neuen Pulte MGX12V und MGX16V um ein Video-Interface erweitert.

Yamaha MGX12/MGX16 und Yamah MGX12V/MGX16V

Die neuen MGX Digitalmischpulte basieren auf den bisherigen MG-Pulten. Während das MGX12 und MGX16 als reine Audiomischpulte konzipiert sind, wurden das MGX12V und MGX16V um ein Video-Interface erweitert. Damit können auch Streaming- und Videoproduktionen umgesetzt werden.

yamaha mgx12 mgx16

Alle Mischpulte der MGX Serie sind mit Mikrofonvorverstärkern ausgestattet, die eine Signalverstärkung von 86 dB erlauben und 125 dB Dynamikumfang bieten. Neben weiteren Klinken- und Cinch-Anschlüssen sind auch Schnittstellen für weitere Formate vorhanden: zwei USB-C-Ports sowie ein microSD-Kartenslot zum Aufnehmen und Abspielen von Playbacks sowie ein Bluetooth-Modul zum Einbinden drahtloser Klangquellen. Die beiden Multimedia-Pulte Yamaha MGX12V und MGX16V sind zusätzlich mit zwei HDMI-Schnittstellen ausgestattet, die Videosignale in 4K-Auflösung verarbeiten.

Die Digitalmischpulte der MGX Serie werden über 16-mm-Fader, Send-Drehregler, frei belegbare Pads und einen 4,3 Zoll LCD-Touchscreen bedient. Die interne Software der Pulte bietet Zugriff auf alle notwendigen DSP-Klangprozessoren, um Aufnahmen und Mischungen latenzfrei durchzuführen: Gate, Kompressor, Equalizer, Reverb und sogar ein Voice Changer stehen unter anderem für die Klangbearbeitung zur Verfügung.

yamaha mgx12v mgx16v

Yamaha MGX16V

Hinzu kommen Funktionen wie Auto Gain inklusive Clip-Safe-Funktion, die Verzerrungen bei plötzlichen Signalsprüngen verhindert. Außerdem erlaubt ein spezielles Delay die Feinabstimmung von Bild und Ton, damit Produktionen Lippen-synchron ausgespielt werden.

yamaha mgx12 mgx16v audio video mixer

Yamaha MGX16V

Darüber hinaus sind neben der nutzerspezifischen Belegung der Pads auch komplexe Routings möglich, die sich komfortabel als Scene abspeichern und jederzeit wieder abrufen lassen.

Abgerundet wird das Angebot durch das im Lieferumfang enthaltene Software-Bundle, bestehend aus Steinberg Cubase AI, Steinberg Wavelab Cast LE und MixKey.

Die vier neuen Mischpulte sind ab sofort im Handel erhältlich. Preislich geht es ab 915,- Euro los.

Links

