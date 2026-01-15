ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards

Zwei günstige Einsteiger-Keyboards

15. Januar 2026
yamaha psr-e483 psr-e583 keyboards

NAMM 2026: Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards

Mit dem Yamaha PSR-E483 und PSR-E583 stellt Yamaha zwei neue Arranger-Keyboards für den preisgünstigen Bereich vor. Vor allem für Einsteiger, Musikschulen oder Musikklassen sollen die beiden geeignet sein.

ANZEIGE

Yamaha PSR-E483 und PSR-E583

Die beiden Keyboards Yamaha PSR-E483 und PSR-E583 bieten 61 anschlagdynamische Tasten und eine maximale Polyphonie von 64 Stimmen. Während das E483 insgesamt 860 Preset-Sounds, darunter 15 Super Articulation Voices bietet, bringt es das E583 auf 890 Preset-Sounds und 19 SA-Voices.

NAMM 2026- Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards 3

Yamaha PSR-E483

Mit zur Ausstattung gehören 345 Styles, große Effekt-Sektionen mit zwei DSPs (DSP1: 41 Effekte, DSP2: 12 Effekte) und zusätzlichem Reverb, Chorus und einem Master Equalizer. Um den Klang des Yamaha PSR-E483 und des PSR-E583 weiter anzupassen, bieten die Keyboards eine „Mega Boost“-Funktion.

Zuweisbare Realtime-Knobs, Motion Effekt, Pitch Bend- und Modulationsrad (nur PSR-E583) sowie eine Auto Chord Play Funktion mit 100 Akkordfolgen (plus 10 User-Sets), eine kleine Sampling Funktion und ein Loop-Recorder komplettieren die Ausstattung dieser beiden Keyboards.

Yamaha PSR-E583

Yamaha PSR-E583

Anschlussseitig verfügen das Yamaha PSR-E483 und das PSR-E583 über einen Mikrofoneingang (samt eigenen Vocal-Effekten), einen Master-Ausgang in Form von zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen, ein Pedalanschluss sowie zwei USB-Ports (to host und to device). Beide Keyboards sind mit internen Lautsprechern ausgestattet.

yamaha psr-e483 psr-e583 keyboards

ANZEIGE

Beide Keyboards sind ab sofort im Handel erhältlich. Das Yamaha PSR-E483 kostet 429,- Euro, das PSR-E583 569,- Euro.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon machen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Yamaha PSR-E483
Yamaha PSR-E483 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
429,00€ Thomann
Yamaha PSR-E583
Yamaha PSR-E583 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
569,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Nach 14 Jahren ein Nachfolger im schicken Gewand!

NAMM 2026: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

News
15.01.2026 |0
NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

Kompakte und mobile PA für Musiker

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, Lautsprecher

News
15.01.2026 |0
Walrus Audio Mantle

Ein Preamp mit Premium-Komponenten

NAMM 2026: Walrus Audio Mantle, Bass Preamp D.I.

News
15.01.2026 |0
Korg Filter Ark Plugin vs

Filter der Synth-Legenden

NAMM 2026: Korg Filter Ark, Plug-in

News
15.01.2026 |0
chandler limited redd mixing system

Neues Mixing System von Chandler Limited

NAMM 2026: Chandler Limited REDD Mixing System

News
14.01.2026 |1
fender quantum lt 2 lt4 lt 16

Drei neue Interfaces von Presonus/Fender

NAMM 2026: Fender Quantum LT 2, LT 4, LT 16, Audiointerfaces

News
14.01.2026 |4
arturia keylab essential mk3 aquamarine rosa quartz

Jetzt in Babyblau und Zartrosa erhältlich!

NAMM 2026: Arturia KeyLab Essential Mk3, MIDI-Keyboards mit 49/61 Tasten

News
14.01.2026 |5
rupert neve designs optofet kompressor

Kompressor mit FET- und Opto-Sektion

NAMM 2026: Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

News
14.01.2026 |0
NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

Kompakte Power für unterwegs

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

News
14.01.2026 |0
isovox isobooth gesangskabine

Mobile Aufnahmekabine - 15 Minuten Aufbau!

NAMM 2026: ISOVOX IsoBooth, mobile Gesangskabine

News
14.01.2026 |0
yamaha seqtrak groovebox 2

Neue Track-Typen & besserer Workflow

NAMM 2026: Yamaha SEQTRAK OS 2.0, Firmware-Update

News
14.01.2026 |4

Das perfekte Interface für die Bühne?

NAMM 2026: iConnectivity PlayAUDIO2U, Interface für die Bühne

News
14.01.2026 |0
shure mv88 usb c

Kompaktes Stereomikrofon für Android und iOS

NAMM 2026: Shure MV88 USB-C, Stereomikrofon

News
12.01.2026 |0
isovox workspace

Praktisches Zubehör fürs Homestudio

NAMM 2026: ISOVOX Workspace, Tonstudio-Zubehör

News
10.01.2026 |2
flock audio patchse

Flexible Patchbay - über App steuerbar

NAMM 2026: Flock Audio PATCHse, Patchbay

News
09.01.2026 |2
black lion audio midi eight midi interface

MIDI-Interface mit 8 Ein-/Ausgängen

NAMM 2026: Black Lion Audio MIDI Eight, MIDI-Interface

News
09.01.2026 |3
Solid State Logic SSL autoSeries Bundle Pluginvs

SSL-Sound plus KI-Analyse

NAMM 2026: Solid State Logic SSL autoSeries Bundle, Plug-ins

News
08.01.2026 |9
Roland Kiyola KF-20 Digital Piano vs

Design-Pianos für die gute Stube

NAMM 2026: Roland Kiyola KF-20 & KF-25, Digital-Pianos

News
06.01.2026 |9
Akai MPC XL Sample Groovebox leak vs

Neues Top-Modell zur NAMM

NAMM 2026: Akai MPC XL geleakt

News
22.12.2025 |8
Korg MicroKORG2 Version 2.0 vs

Bereit für *logue Plug-ins

Korg microKORG2 Version 2.0, Update

News
07.10.2025 |26
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
Dubreq Stylophone Gen X-2 Synthesizer vs

Stylophone mit CV-I/O, Filter & Delay

Dubreq Stylophone Gen X-2, Synthesizer

News
15.08.2025 |13
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X