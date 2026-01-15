Zwei günstige Einsteiger-Keyboards

Mit dem Yamaha PSR-E483 und PSR-E583 stellt Yamaha zwei neue Arranger-Keyboards für den preisgünstigen Bereich vor. Vor allem für Einsteiger, Musikschulen oder Musikklassen sollen die beiden geeignet sein.

Yamaha PSR-E483 und PSR-E583

Die beiden Keyboards Yamaha PSR-E483 und PSR-E583 bieten 61 anschlagdynamische Tasten und eine maximale Polyphonie von 64 Stimmen. Während das E483 insgesamt 860 Preset-Sounds, darunter 15 Super Articulation Voices bietet, bringt es das E583 auf 890 Preset-Sounds und 19 SA-Voices.

Mit zur Ausstattung gehören 345 Styles, große Effekt-Sektionen mit zwei DSPs (DSP1: 41 Effekte, DSP2: 12 Effekte) und zusätzlichem Reverb, Chorus und einem Master Equalizer. Um den Klang des Yamaha PSR-E483 und des PSR-E583 weiter anzupassen, bieten die Keyboards eine „Mega Boost“-Funktion.

Zuweisbare Realtime-Knobs, Motion Effekt, Pitch Bend- und Modulationsrad (nur PSR-E583) sowie eine Auto Chord Play Funktion mit 100 Akkordfolgen (plus 10 User-Sets), eine kleine Sampling Funktion und ein Loop-Recorder komplettieren die Ausstattung dieser beiden Keyboards.

Anschlussseitig verfügen das Yamaha PSR-E483 und das PSR-E583 über einen Mikrofoneingang (samt eigenen Vocal-Effekten), einen Master-Ausgang in Form von zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen, ein Pedalanschluss sowie zwei USB-Ports (to host und to device). Beide Keyboards sind mit internen Lautsprechern ausgestattet.

Beide Keyboards sind ab sofort im Handel erhältlich. Das Yamaha PSR-E483 kostet 429,- Euro, das PSR-E583 569,- Euro.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon machen: