NAMM 2026: Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck, Signature Gitarre

Endlich klingen wie Chris Buck

28. Januar 2026
Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck

Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck

Mit der neuen Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck wurde bei der NAMM Show 2026 die lang erwartete Signature-Version einer modernen Kultgitarre vorgestellt. Das Modell ist eine exakte Nachbildung der Custom-Revstar, die den britischen Blues-Rock-Gitarristen seit Jahren auf Tourneen und im Studio begleitet.

Yamaha Chris Buck RS02CB Honey Gold
Yamaha Chris Buck RS02CB Honey Gold
1.199,00€

Die Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck

Chris Buck ist bekannt für seinen gefühlvollen Anschlag und seinen flüssigen Stil. Die RS02CB basiert auf seinem persönlichen Arbeitstier, das er seit 2020 nutzt, und spiegelt dessen spezifische Modifikationen in jedem Detail wider.

Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck Frontansicht

Frontseite

Der Korpus der Gitarre besteht aus einer Kombination von Ahorn und Mahagoni. Dank des speziellen Acoustic-Design-Verfahrens von Yamaha ist der Korpus gezielt gekammert, was sowohl das Gewicht reduziert als auch die Resonanz verbessert. Der eingeleimte, dreiteilige Mahagonihals ist mit Carbonstäben verstärkt, um maximale Stabilität und Festigkeit zu gewährleisten. Das Griffbrett mit seinen 22 Bünden ist aus Palisander, die Mensur beträgt 24-3/4” (628.6mm).

Das Finish in Honey Gold orientiert sich direkt an Bucks Vorlage und verleiht dem Instrument einen zeitlosen Vintage-Look.

Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck Rückseite

Rückseite

Die Hardware umfasst Die Cast Mechaniken sowie einen TonePros AVT2 Wraparound-Steg, der für eine direkte Schwingungsübertragung der Saiten in das Holz sorgt und so Sustain und Ansprache optimiert.

Die Elektronik besteht aus zwei speziell abgestimmten P90-Style-Tonabnehmern mit Master Volume und Master Tone samt 3-Weg-Switch. Diese Custom-Pickups wurden auf Wunsch von Chris Buck mit einer geringeren Ausgangsleistung entwickelt, um ein besonders dynamisches, klares und offenes Klangbild zu erzielen, das sensibel auf den Anschlag reagiert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck kommt mit Deluxe-Gigbag und kostet bei Thomann 1.199,- Euro und ist in einigen Wochen lieferbar.

Yamaha Chris Buck RS02CB Honey Gold
Yamaha Chris Buck RS02CB Honey Gold Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.199,00€ Thomann
