NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

URX22 bis URX44V - drei neue Interfaces erhältlich!

16. Januar 2026
yamaha urx22 urx44v audiointerfaces

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

Yamaha kommt mit allerhand Neuheiten zur NAMM Show 2026. Neben den neuen MGX-Mischpulten und dem DAW-Controller CC1 hat die japanische Firma auch neue Audiointerfaces entwickelt. Yamaha URX22, URX44 und URX44V werden zeitnah im Handel erhältlich sein.

Yamaha URX22, URX44 und URX44V

Die neue URX-Serie von Yamaha umfasst die drei Modelle URX22, URX44 und URX44V. Alle verfügen über XLR-Kombibuchsen und Preamps, die bis zu 78 dB Gain aufholen können, einen AUX-Eingang und zwei Kopfhörerausgänge. Das URX44 und URX44V besitzen zudem einen microSD-Kartenslot, wodurch sie auch Standalone einsatzfähig sind.

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

Yamaha URX22

Hinzu kommen zwei USB-C-Anschlüsse zum Aufnehmen mit bis zu 192 kHz/32 Bit sowie zum Abspielen von Playbacks. Beim URX44V kommt sogar noch ein HDMI-Audio/Video-Interface für Videoaufnahmen oder -durchschleifungen in 4K-Auflösung hinzu.

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

Yamaha URX44

Die Bedienung der Interfaces Yamaha URX22, URX44 und URX44V erfolgt über einen LCD-Touchscreen. Hierüber lassen sich die vier drückbaren Drehregler anpassen und genau wie bei den neuen MGX-Mischpulten Features wie Auto Gain, DSP-Effektprozessoren und sogar Scenes einstellen und verwalten.

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

Yamaha URX44V

Dank der Kompatibilität mit OBS und den Stream-Decks von Elgato sowie dem im Lieferumfang enthaltenen Software-Bundle (Steinberg Cubase AI, Steinberg Wavelab Cast LE, MixKey) kann mit den URX Audiointerfaces sofort losgelegt werden.

Erhältlich sind die drei Interfaces jeweils in Schwarz und Weiß. Die Preise belaufen sich auf 389,- Euro für das URX22, auf 499,- Euro für das URX44 und auf 799,- Euro für das URX44V.

