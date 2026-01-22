ANZEIGE
NAMM 2026: Zaor MIZA Flow, Studiomöbel

Flexibler und modularer Studiotisch

22. Januar 2026
zaor miza flow studiotisch

NAMM 2026: Zaor MIZA Flow, Studiomöbel

Zaor Studio Furniture kündigt im Vorfeld der NAMM 2026 in Anaheim den Zaor MIZA Flow an, eine neue Serie von Arbeitsplätzen für Studios und Medienproduktion. Der neue Tisch bietet eine ZaorBit Option sowie ein innovatives System zur Befestigung und Positionierung von Racks – das soll MIZA Flow laut Hersteller zur am einfachsten individualisierbaren Lösung auf dem Markt machen.

Zaor MIZA Flow

Laut Zaor bietet der MIZA Flow eine nachhaltige, flexible und nachrüstbare Plattform und ermöglicht den Anwendenden, ihren Arbeitsplatz auf ihre spezifischen Bedürfnisse hin anzupassen. MIZA Flow kann auch nachträglich verändert werden, um veränderten Anforderungen Rechnung zu tragen, ohne einen komplett neuen Tisch anschaffen zu müssen.

Der Basistisch Zaor MIZA Flow bietet eine große Arbeitsfläche sowie eine ausziehbare Keyboard-Schublade mit verstellbarer Höhe, die man von der MIZA Flex Serie kennt. Diese Basis kann mit Desktop-Racks und einer großen Menge verschiedener Stative und Halterungen erweitert und an persönliche Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

Den Kern des Zaor MIZA Flow bildet ein modularer Aufbau, der eine große Menge von Konfigurationen ermöglicht: vom schlanken Musiker-Setup bis zur voll ausgestatteten professionellen Produktionsumgebung. Der Trick ist die eigens entwickelte und geschützte Befestigungstechnik von Zaor, die eine Montage von einem oder mehreren Racks auf dem Tisch erlaubt.

Jedes Rackmodul bietet drei Höheneinheiten und kann positioniert und gedreht werden. Der Tisch kann sogar mit der Zeit wachsen: Man beginnt mit einem Rackmodul und fügt später weitere hinzu, wenn mehr Rackgeräte untergebracht werden wollen. Es lassen sich auch Setups konstruieren, die beispielsweise die wichtigsten Preamps in einem Rack versammeln, dass bei Tätigkeit in einem anderen Studio einfach im Stück mitgenommen werden kann und bei der Rückkehr einfach wieder an seinen Platz auf dem Tisch zurückkehrt.

Der Schlitz für die Rackmodule am Zaor MIZA Flow bietet noch eine weitere Möglichkeit: die Integration des ZaorBit Retro. ZaorBit ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Zaor und dem Hersteller Triad-Orbit. Mit ZaorBit Retro hält dessen patentiertes IO Quick Release System Einzug in den MIZA Flow, sodass Mikrofonarme, Kamerastative, Tablet-Halter und mehr ganz einfach und schnell angebracht und abgenommen werden können. So soll die Triad-Orbit Lösungen alles sicher in Position halten, während das Quick Release System den Wechsel zwischen verschiedenen Setups einfach, schnell und bequem möglich macht.

Der Zaor MIZA Flow besteht laut Hersteller aus Holzspanplatten und Paneelen aus solider Eiche. Das Holz stammt

Der Zaor MIZA Flow ist ab sofort in einer Reihe verschiedener Sets verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen (zzgl. Mehrwertsteuer) sind:

  • MIZA Flow Desk: EUR 665,83
  • MIZA Flow Rack: EUR 207,50
  • MIZA Flow 1 (Desk + 1 Rack): EUR 832,50
  • MIZA Flow 2 (Desk + 2 Racks): EUR 982,50
  • MIZA Flow 3 (Desk + 3 Racks): EUR 1.124,17

Links

