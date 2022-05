NAMM 22: Tonelab Nina, 12-stimmiger Analog-Synthesizer

Poly-Synth mit Motor-Reglern

Auf der NAMM 22, die vom 3. bis 5. Juni stattfindet, wird er polyphone Synthesizer Tonelab Nina vorgestellt. Im Moment wird da Gerät nur angeteasert, jedoch dabei sein auffälligstes Merkmal präsentiert: Nina hat motorisierte Regler.

Tonelab aus Melbourne hat zwar noch keine Website am Start, ist jedoch in den sozialen Medien bereits präsent. Dort wurden zwei kurze Clips von Nina gezeigt, natürlich ohne dass man zu sehr (oder überhaupt) ins Detail geht. Nur soviel wird verraten: Nina ist ein 12-stimmiger analoger Synthesizer. Er besitzt, soweit man das aus den Bilder rückschließen kann, zwei Oszillatoren mit Sync und einen Suboszillator, XOR-Ringmodulation, einen Mixer, ein Filter mit Drive-Funktion und zwei Hüllkurven für VCF und VCA. Die 16 Taster an der unteren Seite deuten auf einen Sequencer hin.

Nina kann offenbar zwischen zwei Presets morphen, wobei sich die Regler selbst in die richtige Position bringen. Das dürfte dann auch bei normalen Preset-Wechseln funktionieren, womit die Probleme von Reglerstellung und Abholmodus umgangen wären.

Die Parameterwerte werden zusätzlich in einem Display angezeigt und man darf wohl auch von Speicherplätzen, MIDI-CC-Steuerung und möglicherweise auch internen Effekten ausgehen.

Sofern nicht weiter geteasert wird, werden wir dann kommende Woche zur NAMM die Einzelheiten zu Tonelab Nina erfahren.