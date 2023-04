NAMM 23: Lumen Handpan, elektronisches Percussion-Instrument

Digitale Handpan als Instrument & Controller

Auf der NAMM Show wurde erstmals die Lumen Handpan auf einer Messe präsentiert. Es handelt sich dabei um die erste digitale bzw. elektronische Version einer Handpan.

ANZEIGE

Handpans erfreuen sich seit dem Schweizer Original Hang stetig steigender Beliebtheit. Wirklich gute Instrumente sind jedoch aufgrund der aufwändigen Fertigung recht teuer. Und bei den preiswerteren Modellen hört man schnell, warum sie so günstig sind.

Die in Südafrika entwickelte und hergestellte Lumen Handpan ist eine elektronische Alternative zu dem von Hand gedengelten Vorbild. Das Instrument hat neun Pads, die sowohl per Hand als auch mit Sticks gespielt werden und eine hohe Dynamik umsetzen können. Darüber kann entweder via MIDI ein Synthesizer bzw. eine DAW oder die interne Sample-basierte Klangerzeugung angesteuert werden. Dafür sind ein MIDI-Ausgang und USB MIDI-I/O vorhanden. Die Pads sind in fünf Zonen unterteilt, so dass sich bei entsprechenden vorbereiteten Sounds zum Beispiel auch Obertöne spielen lassen. Im Unterschied zum Vorbild kann der Gu (Öffnung an der Unterseite) hier nicht gespielt werden.

Für die Pads können eigene Skalen programmiert werden, die sogar bis zu einer Oktave oberhalb und unterhalb einer akustischen Handpan liegen können. Die Einstellungen werden über das mittlere Feld mit einem ringförmigen Ribbon und LED-Kranz vorgenommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Im Demovideo ist es die Pan Drum-Library von Sonicculture, die mit 10 Velocity-Layern und vier Round-Robin-Samples pro Ton eine detaillierte und lebendige Spielweise ermöglicht. Es können über einen Editor aber auch andere Sounds und eigene Samples geladen werden. Es werden fünf Soundsets mitgeliefert: Hang 1st Generation, Hang 2nd Generation, Halo Kiavara, Halo Sub Voyage, Tingklik.

Die Lumen Handpan kann über einen internen Akku ungefähr acht Stunden lang gespielt werden und hat einen 360° Lautsprecher integriert. Damit lässt sich das Instrument, wie seine Vorbilder, u.a. auch für Straßenmusik verwenden. Alternativ lässt sich der Sound über einen Stereo-/Kopfhörerausgang abnehmen.

Zum Lieferumfang gehören ein Ständer, über den der Akku des Instrumentes auch geladen wird sowie ein Transport-Bag.

Lumen Handpan gibt es in den zwei Farbversionen Ocean Deep und Midnight. Die Instrumente werden momentan noch auf Bestellung gefertigt. Zum Launch gibt es einen Einführungspreis von 1.430,- US-Dollar (10 % Rabatt), zzgl. Versand und Importkosten. Der reguläre Preis wird dann 1.590,- US-Dollar zzgl. Versand und Importkosten betragen.