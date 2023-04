NAMM 23: Nektar Panorama CST, MIDI-Controller

Steuerung für DAW-Channel Strips

Nektar zeigt auf der NAMM den MIDI-Controller Panorama CST. Da das Gerät noch ein Prototyp ist, gibt es derzeit keine veröffentlichten Informationen. Doch ein Video der Kollegen von Sweetwater gewährt einen ersten Einblick.

Panorama CST ist für die Steuerung von Channel Strips in einer DAW konzipiert. Derzeit ist ein tiefgehendes Plug-in Mapping des Controlles in erster Linie für Cubase und Reaper optimiert. Die ebenso umfangreiche Anpassung an andere DAWs, wie Ableton Live und Bitwig Studio, soll folgen. Laut Entwickler ist der Controller nicht als vollständiger Ersatz für die Editierung per Maus gedacht, sondern als Erweiterung und Erleichterung der Bedienung von Plug-ins.

Die Art der im Channel Strip aufgerufenen Plug-ins zeigt CST mit RGB-beleuchteten Tastern an, zum Beispiel rot für Kompressoren. Die Parameter werden in einem Display dargestellt und die Werte mit korrespondierenden Tasten und ebenfalls farbcodierten Encodern eingestellt. Speziell bei der Bedienung von Equalizern scheint diese Anpassung sehr gut zu funktionieren und die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Weiterhin sind eine komplette Transportsteuerung inkl. Loop, Automation, Wechsel der Kanäle, Solo, Mute, Select und natürlich ein hoch auflösender Touch-Fader für Volume und ein Regler für das Panorama des Kanals vorhanden.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des Nektar Panorama CST gibt es leider noch nicht.