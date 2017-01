NAMM NEWS 2017: Akai MPCX & MPC Live

Was wir lange vermuteten ist nun als offizielle Pressemitteilung von AKAI eingetroffen:

JA – es wird sie geben, die beiden neuen Standalone-MPCs:

Nach langer Abstinenz stellt Akai endlich wieder Stand-alone-Modelle Sample-Workstations vor. MPCX und MPC Live sind zwei Groovemaschinen für den Studio- und Live-Einsatz.

Die beiden neuen MPCs setzen an zwei der bisherigen Controller-Modelle an. Der MPCX lag offensichtlich die MPC Renaissance zugrunde, während die MPC Live das gleiche Gehäuse der MPC Touch besitzt. Jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass man mit MPCX und MPC Live autark arbeiten kann und keinen Computer braucht. Aus den Controllern sind Stand-alone-Maschinen geworden.

Von den Leistungsdaten her sind die beiden MPC-Modelle identisch. Sie unterscheiden sich nur in der unterschiedlich ausgestattete Hardware und damit in der Größe.

Das zentrale Kernstück der neuen MPCs ist ein zoombares Multitouch Display, das zur Anzeige aller Funktionen, Sample-Darstellung und auch Parametersteuerung dient. Bei der MPCX ist es 10.1 Zoll und bei der MPC Live 7 Zoll groß.

Beide Modelle verfügen über die MPC-typischen 16 Drumpads in 4×4-Anordnung. Diese sind mit RGB-LEDs ausgestattet um verschiedene Konfigurationen zu visualisieren.

Für die Echtzeitsteuerung von Klangparametern sind die bekannten Q-Link Regler vorhanden, bei der MPCX sind es 16, bei der MPC Touch nur vier.

Beide Modelle besitzen natürlich die beliebten MPC-Features wie Note Repeat, Festeinstellung von halber/voller Velocity der Pads, 16 Level, Löschen bei laufendem Sequencer, Copy/Paste von Pads, Overdub Record, Tap Tempo, für die teils eigene Tasten vorhanden sind.

Akai MPCX und MPC Live sind jeweils mit 2 GB RAM ausgestattet und verfügen über einen internen Speicher von 16 GB, von dem ab Werk bereits 10 GB mit einer großen Auswahl an Samples versehen sind. Zur externen Datenspeicherung lassen sich an einen 2,5“ SATA-Anschluss SSD oder HDD Festplatten betreiben. Zusätzlich ist ein SD Card Slot vorhanden.

Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt es bei den Anschlüssen. Die MPCX verfügt über acht Audioausgänge und zwei Kopfhörerbuchsen. Sie hat zwei MIDI-Ein und vier MIDI-Ausgänge. Als Besonderheit sind 8 CV/Gate-Ausgänge vorhanden um analoge Synhesizer ansteuern zu können. Die Rückseite der MPC Live ist etwas weniger bestückt und bietet sechs Audioausgänge, eine Kopfhörerbuchse und zwei MIDI-Paare (In/Out).

Dazu verfügen beide Modelle über jeweils einen Stereo-Audioeingang, einen Phono-Audioeingang mit Erdungsschraube, zwei USB-A 3.0 Anschlüsse für Speichersticks und MIDI-Controller, etwa einem Keyboard zum Einspielen von Melodien.

Akai MPCX und MPC Live werden mit der upgedateten MPC 2.0 Software (für Mac und PC) ausgeliefert. Als neue Funktionen werden Audio Track Recording, Time Warp (verbesserter Timestretch Algorithmus), verbesserte Q-Link Bedienung sowie Drag&Drop für Audio und MIDI genannt.

Die MPCX ist offenbar als Studiogerät in der Tradition der großen MPC-Modelle 3000 und 4000 gedacht. Die MPC Live hingegen hat ziemlich kompakte Ausmaße und wiegt nur 2,5 kg. Damit dürfte sie das Reisegepäck von Gig zu Gig nur unwesentlich belasten. Für den mobilen Einsatz ist sie außerdem mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet.

Akai MPCX und MPC Live werden voraussichtlich im ersten Quartal 2017 erhältlich sein.