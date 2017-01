NAMM NEWS 2017: Bitwig Studio 2, DAW

Bitwig, die beliebte Musiker-DAW für Windows, macOS und Linux geht in die zweite Runde.

Die erste große Neuerung in Bitwig Studio 2 sind dabei die Modulatoren. In Version 1 schon vorhanden, wurden sie in Bitwig Studio 2 stark überarbeitet und erweitert und in eine vollständig modulare Umgebung überführt.

Dazu dienen u.a. 24 komplett neue Modulatoren, von Hüllkurven über LFOs bis Zufall, „Select-4“ und mathematische Funktionen. Jedes interne „Gerät“ und externe Plug-in in Bitwig besitzt eigene Modulations-Slots, die einer beliebigen Anzahl von Parametern zugeordnet werden können. Um das Ganze wirklich dynamisch zu gestalten, können auch die Modulatoren miteinander interagieren. Mit den internen Instrumenten von Bitwig können die Modulatoren nun auch in einem polyphonen Modus pro Stimme betrieben werden.

Neue „Geräte“

Neben der Überarbeitung des modularen Systems und Einführung einer komplett neue Klasse von Modulatoren werden auch die bisherigen Geräte erweitert:

– Spectrum Analyzer

– Pitch Shifter

– Phaser

– Treemonster

– Multi-Note

– Note Echo

– Note Harmonizer

– Note Latch

– Note Length

– Note Velocity

Die bisherigen „Geräte“ wurden in Bitwig Studio 2 optimiert und auch neu designt, erweitert und verbessert.

Auch eine bessere Visualisierung der Parameter wurde nicht vergessen.

Die interne MIDI-Handhabung wurde stark überarbeitet und Synchronisation und Timing verbessert sowie MIDI-Time-Code eingeführt. Zusätzlich gibt es auch hier neue „Geräte“, die die einfache Anbindung externer Hardware über MIDI und CV/Gate-Signale gewährleisten sollen:

– MIDI CC

– MIDI Program Change

– HW Clock Uut

– HW CV Instrument

– HW CV Out

Fades und Cross-Fades für Audioclips sind nun nicht mehr nur im Arranger-, sondern auch im Editor-Fenster und für Events in den Audioclips selbst verfügbar. Mit einstellbaren Fade-Kurven.

Unterstützung für VST3 ist nun endlich da!