NAMM NEWS 2017: Cameo Auro Spot 400, DVC 4 u.a.

Cameo Auro Spot 400 und mehr

Die deutsche Marke Cameo, die schon lange für professionelles Lichtequipment steht, stellt auf der Namm auch in diesem Jahr zahlreiche neue Produkte vor. Als Highlights aus der Auro-Serie sind die beiden leistungsstarken LED Moving Heads Cameo Auro Spot 400 und Cameo Auro Spot 300 zu nennen. Sie bilden die Spitze dieser Serie und sind auf den professionellen Markt ausgerichtet.

Der Cameo Auro Spot 400 ist ein RDM-fähiger Moving Head mit 16-Bit-Auflösung, schnellen 3-Phasen-Motoren für 630° Pan und 230° Tilt und einer leistungsstarken, extrem hellen LED. Zwei Goboräder, rotierende und fixe Gobos, zwei Farbräder und drei verschiedene, rotierende Prismen erzielen wirkungsvolle Lichteffekte mit zwölf intensiven Farben, Splitfarben und zwei Weißtönen.

Der Auro Spot 400 richtet sich an Profis, die im Bereich Lichttechnik ansruchsvoll sind und viel erwarten. In der kleineren Ausführung richtet sich der Auro Spot 100 an die Anwender mir dem schmaleren Budget.

Professionell zeigen sich auch die drei Highlights von Zenit: Z120, P130 und P40. Die PAR-Scheinwerfer mit Schutzart IP65 für den Einsatz auch im Außenbereich verfügen über mitgelieferte Streuscheiben für unterschiedliche Abstrahlwinkel (P130 und P40).

Der Cameo ZENIT Z 120 ist ein leistungsstarker, vollständig RDM-fähiger PAR-Scheinwerfer für den anspruchsvollen professionellen Einsatz. Seine langlebige 120 W RGBW-COB-LED und 16-Bit-Technik erzielen lebendige, äußerst homogene Farbmischungen mit hoher Auflösung und ein perfektes Dimm-Verhalten. Mit einem Bereich von 7° bis 55° sorgt das Motor-Zoom für eine flexible Beleuchtung, die sich von scharfen, eng gebündelten Strahlen bis zu breit gestreuten Flächen erstreckt.