NAMM NEWS 2017: Dave Smith Instruments REV2

Hallo Kyotonic,

das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen.

Der DM12 ist ganz klar als Reinkarnation der Juno 6/60/106 er Serie zu sehen, die allesamt bekannterweise ebenso nur einen DCO mit Sägezahn und Rechteckwelle (+Suboszi) im Bauch hatten und sich trotzdem zu einer Art „State of the Art Klangkult“ etablieren konnten. Aus diesem Spektrum gesehen, bietet der DM12 in jeder Hinsicht etwas mehr und an manchen Ecken auch sehr viel mehr als die „Urahnen“, ein Juno für das 21. Jahrhundert eben. Und wenn ich mir (selbst Juno Besitzer) die Klangbeispiele anhöre, macht der DM12 einen unglaublich guten Eindruck: sahnig, butterweich, lebendig, Weite und Tiefe, und gar nicht statisch wie so manch andere (zu cleane) Analogneuerscheinungen — und ich meine: mit deutlich erkennbarem Juno Klangcharakter! So war er gedacht und so muss man ihn sehen. Er will uns sagen: „Ich bin kein ICHKANNALLESSYNTH aber was ich kann fetzt!“. Dazu noch die wertige Materialauswahl und die offensichtlich gute Tastatur, als Paket für lappige 1200€. Ehrlich, ich verstehe eure Kritik daran und grundsätzlich die Quervergleiche zum (auch schönen aber teureren) REV2 nicht.

Folgendes noch: der REV2 ist sicherlich eine Art Reaktion seitens DSI auf den DM12. Umkehrschluß: ohne den DM12 hätte es den REV2 mit all seinen Features wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt und in dieser Form nicht gegeben!