NAMM NEWS 2017: Doepfer A-100 Module

Wo soll das noch hinführen? Als ob es noch nicht genügend Module für das A-100 Modularsystem geben würde stellt Doepfer zur NAMM wieder eine Reihe neuer Module und auch ein neues Mini-Case vor. Außerdem gibt es nun noch mehr Module im schwarzen Vintage-Look.

A-135-4 Voltage Controlled Performance Mixer

A-135-4 ist ein Modul-Set für einen konfigurierbaren, komplett CV-steuerbaren Mixer, der mit dem manuell regelbaren Performance Mixer A-38o/p kombiniert werden kann. Kernstück ist das Modul A-135-4A, das dem A-138p in der Funktionalität ähnlich ist, aber bei dem sich alle Parameter, d.h. Level, Panorama, Aux und Mute, in jedem der vier Kanäle mit CV-Spannungen steuern lassen. Das Modul arbeitet mit hochwertigen VCAs von Curtis. Als Ausgang/Aux-Weg kann das Modul A-138o verwendet werden.

Das Modul A-135-4B ist das dazugehörende Eingangsmodul für die CV-Spannungen und wird mit einem Flachbandkabel zum A-135-4-A verbunden. Jeder Eingang ist mit Polarizer/Attuvertern ausgestattet, die positive und negative Pegel ermöglichen.

Das Modul A-135-4C stellt vier Envelope Follower mit regelbaren Attack und Release zur Verfügung um zum Beispiel Ducking oder Kompressions-Effekte zu erzeugen. Dieses Modul wird ebenfalls per Flachbandkabel zum A-135-4A verbunden.

A-110-6 Trapezoid Thru Zero Quadrature VCO

Der Oszillator A-110-6 besitzt ein Quadrature Trapezoid als Basis, woraus vier weitere Schwingungsformen abgeleitet werden, die normal und in 90° Grad Phasendrehung über zehn Einzelausgänge ausgegeben werden. Bei Doepfer ist man sich derzeit noch nicht sicher, ob das die finale Ausstattung des Moduls bleiben wird oder man doch lieber ein kleineres Modul mit zusätzlichem Breakout-Modul anbietet.

Der A-110-6 besitzt XFM- und LFM-Steuereingänge für lineare und exponentielle Frequenzmodulation, außerdem lässt sich das Modul in einen LFO-Modus umschalten.

A-150-8 Octal Manual/Voltage Controlled Programmable Switches

Mit dem A-150-8 können manuell oder via CV-Spannung acht Ein- und Ausgänge umgeschaltet werden. Jeder der acht Schalter verfügt über einen Taster, einen CV-Eingang, einen Out/Input- und zwei In/Output-Anschlüsse. Somit sind die Schalter sind bidirektional nutzbar. Außerdem lässt sich für jeden Schalter der Modus als Toggle oder Level Controlled wählen.

A-100 LC1 Low Cost Case

Das Minicase LC1 bietet 48 TE Platz und wird, wie anderen LC-Cases bisher, als rohe Version oder mit schwarzem Überzug erhältlich sein. Das Netzteil ist eingebaut, eine „Wandwarze“ nicht nötig.

Vintage Edition

Die Vintage Edition der A-100 Module mit der schwarzen Frontplatte erfreut sich offenbar großer Beliebtheit, so dass jetzt noch mehr Module aus dem A-100 Programm in diesem Look angeboten werden. Derzeit umfasst das folgende Module:

A-101-1 Steiner Vactrol Multimode Filter

A-101-2 Low Pass Gate

A-110-1 Standard VCO

A-110-2 Basic VCO

A-111-2 High End VCO

A-111-3 Micro Precision VCO

A-112 Sampler

A-114 Ring Modulator

A-118 Noise/Random

A-120 24dB Transistor Ladder Lowpass Filter

A-121-2 12dB Multimode Filter

A-132-3 Dual Linear/Exponential VCA

A-138a linear Mixer

A-138b exponential Mixer

A-138o/p Performance Mixer

A-140 ADSR

A-141-2 Voltage Controlled ADSR

A-147-2 VCDLFO

A-148 S&H/T&H

A-154 Sequencer Controller

A-155 Analog/Trigger Sequencer

A-156 Quantizer

A-160-5 Ratcheting Controller / VC Clock Multiplier

A-170 Slew Limiter

A-171-2 VC Slew Processor (Serge design)

A-180-2 2×4 Multiple

A-184-1 Ring Modulator / S&H / T&H / Slew Limiter

A-185-2 Precision Adder / Bus Access

A-188-1 BBD Module

A-190-3 USB/MIDI-to-CV/Gate Interface

A-199 Spring Reverb