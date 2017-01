NAMM NEWS 2017: Elektron Digitakt

Der langwierige Sample-dump auf der AR ist vollkommen irrelevant da der Dump (SDS Drop) im Hintergrund läuft während man dabei ganz normal mit dem Gerät weiterarbeiten kann. Alle anderen mir bekannten Geräte muss man stoppen und in einen Dump Modus gehen. In einer Studioumgebung ist es schon ein toller Workflow zb Samples auf dem rechner „vorzuhören“ bzw mit dem laufenden Pattern der AR zu vergleichen oder man recordet fix ein Loop in Ableton, bearbeitet das schnell, schneiden, Kompressor, usw ( die AR läuft und läuft) und zieht das in das SDS DROP Fenster, schwupps.. AR LÄUFT UND LÄUFT, alles on the Fly. Alle anderen mir bekannten Geräte muss man zum Sampledump stoppen, AR nicht. Gruss