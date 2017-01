NAMM NEWS 2017: Gibson S-Serie, E-Gitarren

Dass Gibson in aller Regelmäßigkeit Updates in ihrer Instrumentenflotte vornehmen, ist ja nichts Neues. Im Modelljahr 2017 hat sich daran allerdings etwas Grundlegendes verändert. So werden die Gitarren und Bässe der US-Produktion von nun an in zwei Kategorien eingeteilt, die sich in Optionen bei der Auswahl der Pickups, der Mechaniken (reguläre oder „Robot Tuner“) und des Sattels zeigen. Traditional oder High Performance heißt es also von nun an bei der Auswahl des gewünschten Modells.

Das Highlight ist aber ganz sicher die Präsentation der neuen Gibson S-Serie, die nicht nur in den USA hergestellt wird, sondern mit regelrechten Kampfpreisen antritt. Bisher sind nur Dollarpreise bekannt, das günstigste Modell, die Gibson M² als klassisches Les Paul Modell, wird demnach 399 USD kosten, was ja schon einer kleinen Sensation gleichkäme. Hardware und Pickups werden vermutlich nicht aus amerikanischer Produktion sein, hier wird man sich wohl eher fernöstlicher Zulieferer bedienen. Ähnliches tut man ja auch bei PRS Guitars schon eine ganze Weile mit der S2 Serie. Und das sehr erfolgreich.

Alle neuen Modelle sind einheitlich mit Pappel Body, Maple Neck mit Rosewood Griffbrett und Mini Button Mechaniken ausgestattet. Bei den Pickups variiert es leicht, ebenso wie bei den Farben, die zum Teil schon recht schrill oder zumindest auffällig ausgefallen sind.

Hier nun die fünf neuen Gibson S-Serie Modelle:

Gibson M²

Gibson Firebird Zero