Namm News 2017: KApro Epic Composer & Monumental Choir

Mit den KApro Soundlibraries habe ich ALLES was ich an Orchestersounds brauche. Ich selbst spiele in Coverbands auf Volksfesten oder produziere Audioplaybacks. Die Vielfalt und die Qualität der Sounds von Kurt Ader ist beeindruckend. Absolute Oberliga in Sachen Soundqualität. Die Sounds klingen „echt“ und greifbar nahe. Beim ersten Demospielen in Dortmund auf einem Kronos-Workshop bei JustMusic mit Kurt Ader musste ich fast weinen vor freude über diese Sounds. Es macht doch wieder Sinn eine Hardwarekiste wie den Kronos mit einer zweiten SSD auszustatten und die KApro Sounds im Kronos Sound Libraries Shop von Korg zu kaufen. Man kann die Sounds übrigens auch zur DEMO herunterladen und im Kronos 30 Tage lang etwas eingeschränkt testen! Danke Kurt !!!