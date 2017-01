NAMM News 2017: LD Systems MAUI 11 G2, Säulensystem und mehr

LD Systems kommt auf der Winter NAMM mit neuen Produkten



LD Systems, eine Marke der deutschen Adam Hall Group, die ihren Sitz in Hessen hat, stellt auf der Winter NAMM 2017 die Weiterentwicklung von zwei etablierten Säulensystemen aus dem Bereich Pro Audio vor: LD Systems MAUI 11 G2 und LD Systems MAUI 28 G2. Diese von Grund auf überarbeiteten aktiven Säulensysteme bringen neben Leistungssteigerungen durch neue Class-D Endstufenmodule auch reduziertes Gewicht und zahlreiche clevere Detaillösungen. Ganz neu ist bei der LD Systems MAUI 11 G2 eine nun getrennte Säule, die den Transport jetzt noch einfacher macht.

Der Sound ist bei beiden PA-Systemen ebenfalls noch einmal optimiert worden. Bluetooth gehört jetzt ebenso zur Ausstattung wie BEM-optimierte Waveguides im Hochtonbereich.



LD Systems stellt neue U500 Funkstrecken-Serie vor

Die Vocal- und Instrument-Sets der neuen LD Systems U500 Wireless Funkstrecken-Serie sind in drei Funkfrequenzbändern erhältlich: 584 – 608 MHz und 655 – 679 MHz, in denen jeweils zwölf Systeme simultan betrieben werden können; im Bereich 823 – 832 MHz und 863 – 865 MHz lassen sich sechs Systeme gleichzeitig einsetzen. Optionale Wechselköpfe (mit Kondensator- und dynamischen Kapseln) ermöglichen beim Handsender Variationsreichtum und optimale Anpassung an Sprache oder Gesang.



LD Systems Stinger G3

Auf der NAMM Show wird auch die neue Stinger G3-Serie von LD Systems zu sehen sein, die voraussichtlich schon im März erhältlich sein soll. Die neue Stinger Serie ist nicht nur überarbeitet, sie wird auch einen deutlichen Sprung in den professionellen PA-Bereich machen und damit auch für professionelle Beschaller eine gute Alternative sein. Erhältlich sein werden verschiedene Top-Teile und Subwoofer. Umfangreiches Zubehör für Festinstallationen und für den geflogenen Betrieb ergänzen die neue Serie.



iAMP und iSUB zur Erweiterung des CURV 500-Systems



Speziell zur Installation von CURV 500-Systemen entwickelt, dem ersten portablen Array-System mit High-Definition-Sound, bietet der LD Systems CURV 500 iAMP vier Kanäle mit DSP-Steuerung und Class-D Technologie. Ein weitreichender Frequenzgang von 10 Hz bis 22 kHz sowie 4x 240 Watt RMS (@ 4 Ohm) sind weitere Qualitäten dieser 19-Zoll Endstufe mit einer Höheneinheit. Das CURV 500 System wurde bereits hier bei AMAZONA.de vorgerstellt (Link) und hat ein gutes Testergebnis erreicht.



Der neue CURV 500 iSUB ist ein kompakter Bassreflex-Subwoofer mit 10-Zoll Treiber und geringer Bautiefe, der ebenfalls zur Installation von CURV 500-Systemen entwickelt wurde. Sein Frequenzgang reicht von 47 bis 150 Hz für eine straffe, dynamische Tieftonwiedergabe mit Druck und Definition, die Belastbarkeit beträgt 200 Watt RMS.