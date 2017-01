NAMM NEWS 2017: Line 6 Helix Native Plug-in

Line 6 Helix Native Plug-in

Die Sounds der Line 6 Helix Serie wandert nun in den Computer als Plug-in für Mac und PC in den 64 Bit Formaten AU, AAX und VST3. Über sechzig Verstärkermodelle, mehr als dreißig Boxensimulationen und über einhundert Effekte wurden integriert, die abgespeicherten Settings arbeiten natürlich auch zusammen mit dem Helix Floorboard und dem Helix Rackprozessor, sodass im stillen Kämmerlein erstellte Patches ohne Probleme in die vorhandene Hardware transferiert werden können. Unterstützt werden zudem IRs (Impulse Responses) von Drittanbietern, die als Erweiterung für Hallräume oder Lautsprechersimulationen beispielsweise genutzt werden können.

Als Termin für die Veröffentlichung nennt Line 6 das Frühjahr 2017, der Preis für das Plug-in ist allerdings ähnlich stolz, wie der für die Helix Hardware: 399,- USD sind zu entrichten, Besitzer des Helix Floorboard, des Helix Rack und der POD Farm erhalten allerdings einen Nachlass. Für einen ausgiebigen Test vor dem Kauf wird das Line 6 Helix Native Plug-in als 15 Tage lang lauffähige Demoversion zur Verfügung stehen.