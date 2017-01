NAMM NEWS 2017: Malekko Manther, Mr.D und BFF

Da ein Schneesturm von „epischen Ausmaßen“ Portland, die Heimstatt von Malekko Heavy Industry getroffen hat, musste man die zur NAMM geplante Release von drei neuen Geräten abblasen. Leider, denn die Manther, Mr.D und BFF gehörten eigentlich als echte Highlights vorgestellt.

Josh Holley, der auch die analogen Module für das Roland System 500 entwickelt hat, lehnt auch seine neuen Maschinen bei Klassikern von Roland an, ohne diese zu kopieren. Wegen des Wetterdesasters hat man auch keine Presse-Infos und Fotos der Prototypen bereitgestellt, Als Quelle diente uns ein Video von den Kollegen von Sonicstate, das leider nur in mittelprächtiger Qualität hochgeladen wurde. Aber zumindest die wichtigsten Specs konnte man erfahren.

Manther

Mit Struktur, Ausstattung und Faderbestückung erinnert dieser monophone Synthesizer durchaus an die MC202. Die Tonerzeugung ist mit Curtis Chips realisiert. Der VCO, dessen Schwingungsformen sowie Noise und Sub OSC über einen Mixer ausgewählt bzw. gemischt werden können, arbeitet mit einem CEM3340 und das Filter (Tiefpass) mit einem CEM3320.

Außerdem verfügt Manther über einen integrierten Stepsequencer und neben MIDI-Anschlüssen sind auch eine Anzahl von CV/Gate-Buchsen zu erkennen.

Mr.D

Analoge Drummaschinen gibt es zur Zeit so einige, aber Mr.D könnte durchaus interessant werden. Das Drumkit besteht aus zwei Kicks, Snare, zwei Toms, Cymbal und Hihats. Alle Instrumente sind analog, haben Einzelausgänge und Trigger-Eingänge. Bei den Kicks gibt es Hardclip und Softclip, ebenso ist ein analoger Bitcrusher vorhanden. Josh Holley mag nach eigener Aussage „trashy drums“. Der Master-Ausgang verfügt über einen Kompressor und eine Overdrive. Der Klang soll eher hart als zahm sein, offenbar keine all zu große Nähe zu TR-808/909?

Der Sequencer kann Pattern mit bis zu 64 Steps erzeugen. Es gibt eine regelbare „Probability“ (Wahrscheinlichkeit) pro Instrument sowie Repeat, Delay und Swing. Auch Polyrhythmik soll möglich sein.

BFF

In Zusammenarbeit mit Scott Jaeger (aka The Harvestman) entstand ein Synthesizer, der Wavetable Oszillatoren, nach dem Modul Piston Honda, mit analogen Filtern auf CEM3320 (Clone-Version) Basis vereint. Jaeger spricht von vier Stimmen, wobei speziell bei der Ansteuerung durch den internen Sequencer er noch nicht sagen konnte, ob es vier monophone Stimmen sind oder man diese auch polyphon nutzen können wird. Jedenfalls wird jede der vier Sequencerspuren auch über eigene CV/Gate-Ausgänge ausgegeben.

Beim Oszillator wird es vier Wavetables geben, durch die man per Fader oder Modulation fahren kann. Nachfolgend faltet ein zusätzlicher Waveshaper die Tables zusammen. Weitere Oszillator-Funktionen sind über ein Display zu erreichen. Als Modulationsquellen erkennt man zwei Hüllkurven und einen LFO und es gibt ein (globales?) Delay.

Trotz der wetterbedingten Verzögerung will man mit der Auslieferung im März beginnen. Manther und Mr.D sollen 599 Dollar kosten, der Preis von BBF soll bei 649 Dollar liegen.

Hier noch das Video von Sonicstate, in dem Josh und Scott ihre Geräte vorstellen: