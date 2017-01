NAMM NEWS 2017: Mixars Primo, DJ-Controller

Mixars, als neuer DJ-Brand aus dem italienischen Hause RCF, ist eigentlich noch recht frisch gestartet – dennoch gibt es bereits einige Produkte – Mixer, Plattenspieler oder Kopfhörer.

Mit einem MIDI-Controller erweitert das Unternehmen nun die Produktpalette. Der Mixars Primo wird ein 2-Kanal-MIDI-Controller für die Serato DJ Software sein.

Ausgestattet ist der Primo mit großen Jog-Wheels mit mittigem Display, langen Pitch-Fadern und 8 Performance-Pads für jedes Deck für Hot Cues, Roll, Slicer oder Sampler, farbig codiert. Über den Pads gibt es beidseitig ein Ribbon-Pad als Needle-Search.

Neben dem 3-Band-EQ gibt es in jedem Kanal einen großen Effekt-Poti, zugewiesen auf vier Effekte: Crush, Noise, Filter und Gate. Im stand-alone-Betrieb als Mixer laufen diese Effekte separat, als MIDI-Controller für Serato dienen sie zur Steuerung der Effekte in Serato.

Stand-alone ist ein gutes Stichwort: Durch zwei kombinierte Phono-/Line-Eingänge auf der Rückseite kann der Mixars Primo auch als klassischer Mixer genutzt werden.

Raus geht es per Cinch oder etwas professioneller per XLR-Verbindung. Bei den Einstellungen zeigt sich der Controller ebenso professionell. So findet sich vorne ein Reverse Schalter für den Crossfader, wie auch ein kleiner Regler zur Einstellung der Faderkurve. Ebenso finden sich hier die Einstellungen für den Kopfhörer-Weg – Cue/Master- wie auch Level-Poti, Split-Cue als kleiner Schiebeschalter. Raus geht es hier entweder in Form einer 6,3 mm Klinkenbuchse oder in Form einer 3,5 mm Buchse.

Einen Mikrofonweg findet man ebenso. Vorne finden sich neben dem An-/Aus-Schalter ein Level-Regler, wie auch ein Tone-Regler als einfacher EQ und ein Mic-Echo-Regler – offenbar hat man hier dem Mikrofon-Signal die Möglichkeit eines kleinen Echos verpasst.

Im Lieferumfang befindet sich übrigens eine Vollversion der Serato DJ-Software und der Primo ist upgrade-fähig auf Serato DVS.

Erhältlich wird der Controller im Frühjahr sein, der Preis wird vermutlich bei 599,- € liegen. Der UVP soll bei 599,- $ liegen, entsprechend des Wechselkurses könnte demnach 599,- € stimmen, möglicherweise wird der Straßenpreis ein wenig geringer ausfallen.