NAMM NEWS 2017: Mixars Quattro, DJ-Mixer

Und die zweite News aus dem Hause Mixars ließ nicht lange auf sich warten. Neben dem DJ-Controller Primo gibt es eine Vergrößerung des Serato-spezifischen 2-Kanal-DJ-Mixers Duo, welche auf den Namen Mixars Quattro hören wird.

Der Mixars Quattro wird ein 4-Kanal-DJ-Mixer sein, speziell ausgelegt auf die Serato DJ Software.

Ein erster Blick: Mixars Quattro

Wie der Duo besitzt auch der Quattro ein internes Interface, der Quattro allerdings mit dualem USB-Port – es können also zwei Laptops parallel angeschlossen werden. Bei vier Kanälen könnte man es zudem vermuten: Der Quattro unterstützt 4-Deck-DVS-Kontrolle.

So finden sich auch vier volle Kanalzüge samt 3-Band EQ und einem eigenen Regler für vier verbaute Effekte, direkt anwählbar über Tasten. Zur Verfügung stehen Noise, Gate, Crush und Filter.

Ebenfalls zu finden sind acht Performance-Pads pro Kanal, in der Summe also 16 Pads. Platziert sind diese in zwei Reihen links und rechts der eigentlichen Mixer-Sektion. Sie können per Kippschalter dabei jeweils Kanal 1 oder 2, entsprechend 3 oder 4 zugewiesen werden. Die Pads sind farbig codiert und nutzbar für Cues und den Sampler.

Mit an Board zusätzlich dazu ist eine digitale Effekt-Sektion mit 14 Effekten, ein kleines Display gibt Informationen über den jeweilig gewählten Effekt und Parameter.

Mixer samt Performance Pads auf vier Kanälen

Ganz relevante Funktionen der Software finden sich als Controller ebenso auf dem Mixer: So kann mann über zwei Endlos-Push-Encoder sowohl in Librarys scrollen, wie auch Tracks in Decks laden. Ebenso gibt es einen Push-Encoder für Loops. Wie ich finde, die in der Tat mit wichtigsten Funktionen eines MIDI-Controllers.

Interessant: Der Mixars Quattro besitzt einen Send- und Return-Weg, 6,3 mm Klinkenbuchsen finden sich an der Rückseite. Da es keine passenden Regler auf der Oberseite gibt, kann man wohl davon ausgehen, dass es ein Insert vor dem Master-Ausgang ist.



Ein paar Funktionen im Überblick:

4-Kanal-Digital-Mixer für Serato

16 Performance Pads für Hot Cue und Sampler

Duale USB-Interface

Vier Effekte mit Regler in jedem Kanal-Zug

MIDI-kompatibel

Separater Sample-Level-Fader

Send- / Return

Erhältlich sein soll der Mixars Quattro im Frühjahr mit einer kommenden Serato-Veröffentlichung. Man kann also wohl zugleich auf ein Serato Update gespannt sein.

Die UVP wird aktuell mit 1499$ angegeben, vermutlich also in Deutschland ein Preis von 1499,- €.