NAMM NEWS 2017: Percussa Synthor System 8, Modularsynthesizer

Percussa macht wahr, was viele User seit Jahren vergebens von Clavia erhoffen. Mit dem Synthor System 8 wird ein digitaler Modularsynthesizer, der ohne Rechner auskommt, auf der NAMM 2017 präsentiert.

Percussa war bislang mit den Audiocubes, drahtlos operierenden Steuerungswürfeln, dem Software Synthor und dem dazugehörigen Controller in Erscheinung getreten.

Synthor System 8 packt alle Elemente zusammen. Synthor System 8 besteht aus einem neu entwickelten Hardwaremodul, genannt Engine, mit dem die Synthese der Synthor-Software erzeugt wird, der kabellosen Basisstation Remote und acht Audiocubes der jüngsten Generation. Die Engine-Einheit lässt sich auch vom Remote-Teil abtrennen und mittels Rackohren in ein 19“-Rack einsetzen.

Engine mit der internen Synthor-Software und Remote sind laut Percussa vollständig aufeinander abgestimmt, um nahtlos miteinander und mit den Audiocubes agieren zu können.

Die Synthor-Software lässt sich später via SD-Card für weitere Synthese-Module und neue Funktionen auch upgraden.

Engine arbeitet mit einem Quad Core Cortex A17 1,8 GHz Processor auf einem Linux Kernel V4, unterstützt 64-Bit Parallel-DSP-Processing und besitzt ein 1600×480 Pixel großes Farbdisplay. Anschlussseitig sind MIDI In, Thru und Out, ein SD-Card-Slot, USB-Host-Buchse (HID Support) und ein USB-Device-Port für Stereo-Digital-Out (USB Audio Class) vorhanden. Es gibt sechs Audioausgänge, die mit AKM AK4456 DA-Wandlern bestückt sind.

Synthor System 8 kann mit weiteren Audiocubes nachgerüstet werden, insgesamt lassen sich 16 kabellose Geräte in dem Netzwerk betreiben.

Bislang wurden nur diese Angaben und diese zwei einfachen Renderings veröffentlicht. Die offizielle Vorstellung erfolgt auf der NAMM-Show, dann werden wir auch weitere Details, Preise und Lieferbarkeit erfahren.