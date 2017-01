NAMM NEWS 2017: PRS J-MOD 100

Bei uns gehört der Amerikanische Gitarrist John Mayer nicht gerade zu den bekanntesten Gesichtern. Zumindest so lange nicht, bis man sich die stolze Vita des Künstlers betrachtet, denn Mayer hat neben seiner fortwährenden Solokarriere bereits mit Größen wie Herbie Hancock, Eric Clapton, John Scofield oder Buddy Guy zusammengearbeitet. Keine schlechte Bilanz für einen Musiker mit nicht einmal 40 Lebensjahren. Einer seiner Wertschätzer ist kein geringerer als Gitarren-Guru Paul Reed Smith, der ihm nun einen Signature-Amp verpasst hat, der den offizielle Bezeichnung PRS J-MOD 100 trägt-

Die Gerüchte der letzten Tage über einen neuen Verstärker aus dem Hause PRS haben sich also bewahrheitet, hoffentlich bewahrheitet sich das zweite Gerücht über den Verstärker nicht, denn es ist von einem Verkaufspreis von rund 6000,- USD die Rede. Das ist selbst für einen Verstärker aus dem Hause PRS eine recht ordentliche Hausnummer.

Der Aufbau des J-MOD 100 ist sehr einfach gehalten. So verfügt der Amp über lediglich einen Kanal mit (per Fußschalter) zuschaltbarer Gainstufe, eine Dreiband-Klangregelung, einen schaltbaren Effektweg sowie ein Presence-Poti zur Anpassung des Sounds der Endstufe. Die arbeitet mit vier 6L6 Röhren, was dem Amp eine Leistung von 100 Watt verschafft. Um den Soundcharakter zu ändern, kann auch gerne mit unterschiedlichen Röhrentypen experimentiert werden, denn die Endstufe soll auch problemlos Glaskolben des Typs EL34 oder KT77 schlucken. 660 x 254 x 254 mm wird das neue Topteil groß sein und dazu rund 18 kg wiegen.

Die passende Box – JM 2×12 Closed Back Cabinet

Passend zum neuen Topteil präsentiert PRS ebenso eine neue Box, die mit zwei 12″ Celestion G12-65 Heritage Series Lautsprechern ausgestattet ist. Die beiden 8-Ohm-Speaker vertragen bis zu 130 Watt in dem aus Pinienholz gefertigten Gehäuse, das mit einer Breite von rund 800 mm etwas breiter als das Top ausgefallen ist. Das Gewicht beträgt 23 kg, was einen guten Wert für eine 2×12″ Gitarrenbox darstellt.